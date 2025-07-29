Каждый из нас хоть раз ловил себя на том, что бормочет что-то себе под нос, ища ключи, или мысленно проговаривает план действий. Со стороны разговор с самим собой часто воспринимается как чудачество или даже признак нестабильности. Однако современные психологические исследования полностью опровергают этот стереотип. Оказывается, эта «странная» привычка не только нормальна, но и является маркером развитых когнитивных функций и высокого интеллекта.



Christina/Unsplash

Ученые объясняют, что произнесение слова вслух активирует не только слуховые, но и соответствующие визуальные центры в мозге. Когда вы говорите «ключи», ваш мозг моментально формирует четкий мысленный образ ключей, что помогает зрительной системе быстрее «зацепиться» за нужный объект в реальном мире. Это не просто бессмысленное бормотание, а эффективный инструмент самопрограммирования, который повышает перцептивную готовность и ускоряет поиск.

Но польза саморазговора не ограничивается поиском предметов. Психологи выделяют два основных типа такого диалога: мотивационный («Ты сможешь, у тебя все получится») и инструкционный («Так, сначала нужно открыть файл, потом скопировать данные в таблицу…»). Инструкционный саморазговор является мощнейшим инструментом для повышения концентрации, планирования и решения сложных задач. Проговаривая шаги, вы структурируете хаос мыслей, снижаете когнитивную нагрузку и лучше контролируете свои действия.

Эта способность к самоинструкции и саморегуляции — одна из ключевых функций префронтальной коры мозга, отвечающей за так называемые «исполнительные функции»: планирование, контроль импульсов, рабочую память. Развитые исполнительные функции напрямую коррелируют с уровнем интеллекта. Таким образом, человек, который говорит с собой, чтобы организовать свои мысли, фактически использует продвинутый когнитивный инструмент для самоменеджмента.

Более того, разговор с самим собой в третьем лице (например, «тебе нужно успокоиться») помогает дистанцироваться от негативных эмоций и посмотреть на ситуацию более объективно. Это техника эмоциональной регуляции, которая позволяет снизить уровень стресса и принять более взвешенное решение.

Так что в следующий раз, когда вы заметите, что разговариваете сами с собой, не спешите себя одергивать. Вместо того чтобы считать это странностью, признайте это проявлением работы вашего высокоорганизованного мозга, который использует эффективную стратегию для навигации в сложном мире.