Подавляющее большинство россиян (87%) не планируют целенаправленно покупать новый смартфон в 2026 году, выяснили аналитики компании Unisimka. Эта тенденция усиливается: годом ранее аналогичный ответ дали 80% опрошенных. Подробности — в распоряжении «Инка».

Jonas Leupe/Unsplash

Основные причины такого консерватизма различны. Более трети пользователей (37%) полностью довольны своим текущим устройством и не видят повода для замены. Каждый четвертый (23%) готов обновить гаджет, но только в одном случае — если получит его в качестве подарка. Финансовые соображения останавливают 15% респондентов, а 12% еще не приняли решения. Лишь 13% уверенно заявили о намерении приобрести новый смартфон в ближайшие 12 месяцев.

Доминирующей моделью поведения стало использование телефона до его полного выхода из строя. Этой стратегии придерживаются 56% россиян. Еще 11% обновляют устройство раз в 4−5 лет, и столько же — раз в 2−3 года. Только каждый десятый (10%) стремится менять смартфон ежегодно, что, вероятно, связано с лояльностью к бренду и выходом новых флагманов.

Что заставляет сделать покупку?

Помимо полного отказа устройства (47%), ключевыми триггерами для покупки нового телефона у россиян являются:

— Получение смартфона в подарок (14%).

— Выход новой модели любимого бренда (14%).

— Проблемы с аккумулятором, не устранимые простой заменой (8%).

— Существенное снижение цены на желаемую модель (6%).

Исследование показало, что бренд для многих перестал быть ключевым фактором. Более трети опрошенных (36%) заявили, что производитель для них не имеет принципиального значения — главное, чтобы устройство надежно работало. При этом среди тех, кто все же ориентируется на бренд, лидерство делят iPhone и Samsung (по 24% предпочтений). Далее следуют Xiaomi (9%), а также Huawei или Honor (7%).

Как отмечает основатель проекта Unisimka Анна Кашницкая, базовый технологический уровень современных смартфонов настолько высок, а прорывные изменения между поколениями происходят все реже, что потребители все чаще предпочитают не покупку нового устройства, а апгрейд старого. Среди популярных способов обновления она называет установку eSIM, замену аккумулятора и использование функциональных аксессуаров.

