Отечественный производитель модулей для апгрейда смартфонов Unisimka исследовал, насколько полно пользователи задействуют возможности своих устройств. Итог получился довольно приземленным: лишь 26% россиян стараются использовать все доступные функции, а 7% сознательно ограничивают себя, чтобы меньше времени проводить за экраном. Подробности — в распоряжении «Инка».
Несмотря на развитие мобильных сервисов, привычки пользователей меняются медленно. 63% опрошенных считают смартфон прежде всего инструментом коммуникации — для звонков, мессенджеров и фотографий.
Часть аудитории все же расширяет свои пользовательские возможности:
Особенно активно используют смартфон для рабочих задач люди 36–45 лет, тогда как молодежь чаще обращается к устройству как к медиаплатформе и среде для общения.
Исследование также выявило, что значительная часть функций современных смартфонов остается «неосвоенной». Наиболее «игнорируемые» функции:
Таким образом, у людей есть технические возможности, но в привычку они входят крайне медленно.
Главный вывод исследования: дело не в отсутствии технологий, а в низкой мотивации. Четверть респондентов заявили, что дополнительные функции им просто не нужны. При этом почти столько же (23%) активно изучают новинки и новые сервисы, а еще столько же (23%) не хотят переплачивать, если интересующие их функции требуют покупки нового смартфона. Интересно, что 11% боятся попасться на уловки мошенников из-за недостаточного понимания как работают дополнительные функции, а еще 7% сознательно избегают новых функций, чтобы снизить цифровую нагрузку.
Основательница Unisimka Анна Кашницкая считает, что низкое использование функций не следует воспринимать как цифровую неграмотность:
«Если настройки кажутся сложными или рискованными, если непонятно, что будет с данными или оплатой, человек выбирает отказаться. Рынок должен конкурировать не количеством возможностей, а прозрачностью. Когда выгода понятна, технология становится массовой».