Отечественный производитель модулей для апгрейда смартфонов Unisimka исследовал, насколько полно пользователи задействуют возможности своих устройств. Итог получился довольно приземленным: лишь 26% россиян стараются использовать все доступные функции, а 7% сознательно ограничивают себя, чтобы меньше времени проводить за экраном. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Несмотря на развитие мобильных сервисов, привычки пользователей меняются медленно. 63% опрошенных считают смартфон прежде всего инструментом коммуникации — для звонков, мессенджеров и фотографий.

Часть аудитории все же расширяет свои пользовательские возможности:

42% регулярно сидят в соцсетях, слушают музыку или смотрят видео;

24% используют смартфон для бытовых задач — заказа услуг, финансов, покупок;

21% воспринимают телефон как рабочий инструмент: файлы, документы, переписка.

Особенно активно используют смартфон для рабочих задач люди 36–45 лет, тогда как молодежь чаще обращается к устройству как к медиаплатформе и среде для общения.

Исследование также выявило, что значительная часть функций современных смартфонов остается «неосвоенной». Наиболее «игнорируемые» функции:

голосовые помощники — 33% почти не используют;

раздача мобильного интернета — 31%;

бесконтактная оплата NFC — 31% (что частично объясняется недавними ограничениями и сложными настройками);

eSIM — 28%, хотя эта технология упрощает смену оператора, к примеру, в поездках.

Таким образом, у людей есть технические возможности, но в привычку они входят крайне медленно.

Главный вывод исследования: дело не в отсутствии технологий, а в низкой мотивации. Четверть респондентов заявили, что дополнительные функции им просто не нужны. При этом почти столько же (23%) активно изучают новинки и новые сервисы, а еще столько же (23%) не хотят переплачивать, если интересующие их функции требуют покупки нового смартфона. Интересно, что 11% боятся попасться на уловки мошенников из-за недостаточного понимания как работают дополнительные функции, а еще 7% сознательно избегают новых функций, чтобы снизить цифровую нагрузку.

Основательница Unisimka Анна Кашницкая считает, что низкое использование функций не следует воспринимать как цифровую неграмотность:

«Если настройки кажутся сложными или рискованными, если непонятно, что будет с данными или оплатой, человек выбирает отказаться. Рынок должен конкурировать не количеством возможностей, а прозрачностью. Когда выгода понятна, технология становится массовой».