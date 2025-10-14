Европейская комиссия наложила на модные компании Gucci, Chloé и Loewe штрафы на общую сумму более €157 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Расследование регулятора установило, что компании ограничивали независимых ретейлеров в праве самостоятельно устанавливать розничные цены на продукцию брендов как в онлайн-продажах, так и в обычных магазинах. Такое поведение повышает стоимость товаров и сокращает выбор для покупателей, решил регулятор.

Unsplash

Компании занимались практикой поддержания цен перепродажи, вмешиваясь в коммерческую стратегию ретейлеров. Производители требовали от продавцов не отклоняться от рекомендованных цен, соблюдать максимальные ставки скидок и продавать товары со скидками только в определенные периоды. В ряде случаев бренды временно запрещали любые скидки. Для контроля за соблюдением ценовой политики модные дома отслеживали цены ритейлеров и связывались с теми, кто отступал от правил.

Нарушения продолжались с декабря 2015 года для Loewe, с апреля 2015-го для Gucci и с декабря 2019-го для Chloé до апреля 2023 года, когда Еврокомиссия провела инспекции в офисах компаний. Антиконкурентные действия распространялись на всю территорию Европейского экономического пространства и охватывали практически весь ассортимент — от одежды и кожаных изделий до обуви и аксессуаров. Gucci дополнительно наложила ограничения на онлайн-продажи отдельной линейки товаров, потребовав от ретейлеров прекратить их реализацию через интернет.

Размеры штрафов были снижены благодаря сотрудничеству компаний с регулятором. Gucci получила скидку 50% и заплатит €119,674 млн, Chloé — снижение на 15% и штраф €19,69 млн, Loewe — скидку 50% и штраф €18,009 млн. Gucci и Loewe предоставили доказательства со значительной добавленной стоимостью на ранней стадии расследования; при этом Gucci раскрыла информацию о нарушении, еще не известном комиссии, а Loewe помогла расширить временные рамки расследования. Все три компании признали факты и нарушения антимонопольных правил ЕС, что позволило завершить дела по процедуре антимонопольного сотрудничества.

Читайте также ЕС пригрозил онлайн-ретейлеру Shein штрафами за нарушения прав потребителя

Комиссия инициировала расследование самостоятельно и начала формальное производство в июле 2024 года. Штрафы определялись на основе руководящих принципов регулятора 2006 года с учетом тяжести и продолжительности нарушений, географического охвата, а также объема прямых и косвенных продаж за период нарушения. Средства от штрафов поступят в общий бюджет ЕС.