Граждане России больше не смогут получать многократные шенгенские визы. Теперь при каждой поездке в страны Евросоюза россиянам придется подавать новое заявление, сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Freepik

Изменения вступают в силу на фоне продолжающегося санкционного давления. В рамках 19-го пакета ограничительных мер, принятого в конце октября, Евросоюз не стал вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако возможность ужесточения режима обсуждалась.

В ЕК подчеркивали, что речь не идет о полном прекращении выдачи виз, однако многократные разрешения на въезд для россиян больше оформляться не будут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможных ограничениях, заявил, что «европейцы не забыли, как строить стены».

По данным Российского союза туриндустрии, многократные визы россиянам уже давно выдаются крайне редко: большинство консульств оформляют разрешения строго под сроки поездки. Даже в 2024 году, когда россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, доля мультивиз составила лишь 41% — на 15% меньше, чем в 2023 году.

Ссоруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор «Арт‑Тур» Дмитрий Арутюнов, в частности, отмечает, что практика выдачи мультивиз фактически сведена к минимуму: греческие консульства более двух лет оформляют визы только на срок поездки, итальянцы следуют тому же принципу, а французы, ранее более лояльные, теперь тоже редко выдают многократные разрешения. По его словам, исключения возможны лишь для деловых поездок, но и они встречаются нечасто.

В свою очередь Михаил Абасов, гендиректор VCP Travel, обратил внимание на демонстративный характер этих ограничений, поскольку даже получение визы на полгода стало исключительным случаем, а пятилетние мультивизы ушли в прошлое. При этом эксперт считает, что ограничения не сократят турпоток: россияне продолжат ездить в Европу с однократными визами, но станут более осознанно планировать поездки; шансы на мультивизу повышают «хорошие» документы, подтверждающие предыдущие визиты в страну выдачи.