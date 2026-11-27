Европа намерена создать собственную альтернативу спутниковой мобильной связи Starlink. Парижский космический стартап Univity получил поддержку Европейского инновационного совета (EIC) и может привлечь до €12,5 млн на разработку технологии, которая позволит подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам без дополнительного оборудования.

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Компания вошла в число 35 стартапов и малых и средних предприятий, отобранных для участия в программе EIC Accelerator. Финансирование предусматривает грант в размере €2,5 млн на разработку технологии и до €10 млн инвестиций в капитал через фонд EIC. Последнюю часть средств компания планирует привлечь в рамках предстоящего раунда финансирования серии B.



В отличие от традиционных операторов мобильной связи, Univity не собирается самостоятельно обслуживать абонентов. Вместо этого компания намерена создать нейтральную спутниковую инфраструктуру, которую смогут интегрировать в свои сети существующие мобильные операторы. Подключение будет идти через их собственный частотный спектр 5G. Это позволит операторам сохранить контроль над клиентами, тарифами и развитием сетей, одновременно расширяя покрытие за счет спутников.

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В Univity считают, что европейским операторам не следует зависеть исключительно от зарубежных инфраструктур, чтобы предоставлять клиентам новые услуги спутниковой связи.



Технология стартапа основана на использовании спутников на очень низкой околоземной орбите (VLEO). Благодаря меньшему расстоянию до Земли сигнал проходит более короткий путь, что упрощает прямое подключение компактных устройств, включая обычные смартфоны, и позволяет снизить задержку передачи данных.



В этом году компания также заявила о технологическом прорыве в рамках проекта uniSpark: ей удалось реализовать двустороннюю связь 5G между Землей и космосом с обработкой данных непосредственно на борту спутника.



Следующий этап — проект uniShape. В первой половине 2028 года Univity планирует вывести на орбиту два демонстрационных спутника, которые должны подтвердить возможности высокоскоростного спутникового интернета в дополнение к наземным мобильным сетям и прямого подключения к стандартным смартфонам без специальных антенн или терминалов.



Спутники оснастят антеннами 5G для работы в двух частотных диапазонах: 26 ГГц — для широкополосного доступа и 2 ГГц — для связи со смартфонами. В перспективе испытательную систему должна сменить полноценная коммерческая инфраструктура под названием uniSky.

Проект уже получает поддержку Франции: широкополосное направление финансируется в рамках государственной программы France 2030 и при участии Национального центра космических исследований (CNES).



Univity выходит на рынок, где американские компании уже заняли заметные позиции. SpaceX развивает технологию прямой спутниковой связи Starlink Direct to Cell и сотрудничает с мобильным оператором T-Mobile в США. Еще один крупный игрок — AST SpaceMobile, которая развивает аналогичную технологию и сотрудничает с Vodafone, рассчитывая расширить присутствие в Европе.



Параллельно Евросоюз реализует собственный проект спутниковой инфраструктуры IRIS², полноценное развертывание которой ожидается ближе к концу десятилетия.



На этом фоне Univity предлагает Европе еще один путь к развитию независимой спутниковой связи — с опорой на существующих мобильных операторов и европейскую технологическую инфраструктуру.