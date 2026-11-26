Берлинский стартап Elbic, разрабатывающий голосовые модели искусственного интеллекта для автоматизации телефонных разговоров с клиентами, привлек $3 млн в рамках предварительного посевного раунда (pre-seed). Компания, ранее известная как KugelAudio, создает технологии для обработки звонков без передачи голосовых данных через инфраструктуру американских облачных провайдеров.

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Elbic была основана в 2025 году Кайо Краценштейном и Виктором Пресбером. Компания разработала две специализированные модели: одну для распознавания и понимания речи, другую — для генерации голосовых ответов. Они могут работать в европейских дата-центрах или непосредственно на серверах заказчиков. Благодаря этому телекоммуникационные операторы и поставщики решений для контакт-центров могут самостоятельно определять, где обрабатываются данные клиентских разговоров.

В ноябре компания также представила Fluid — модель преобразования речи в речь (speech-to-speech). Она позволяет передавать отдельные задачи, например поиск информации об учетной записи клиента, текстовой модели по выбору заказчика.

Разработка таких решений особенно актуальна для европейского рынка. Компании все активнее используют ИИ для обработки входящих звонков, ответов на типовые вопросы и автоматизации клиентского обслуживания. Однако многие существующие решения зависят от американских облачных платформ, что вызывает у европейского бизнеса вопросы о конфиденциальности и месте обработки персональных данных. Поэтому Elbic делает ставку не только на качество голосового ИИ, но и на цифровой суверенитет — возможность компаний сохранять контроль над своей инфраструктурой и данными.

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Технологии стартапа уже работают на собственных серверах компании Sipgate. Кроме того, с Elbic сотрудничает Deutsche Telekom.

Привлеченные $3 млн Elbic планирует направить на развитие следующего поколения голосовых моделей, обеспечение необходимых вычислительных мощностей и внедрение технологий у корпоративных клиентов в Европе.

Раунд Elbic относительно небольшой на фоне конкуренции в европейском сегменте голосового ИИ. Среди других заметных игроков рынка — парижская Gradium и берлинская Deepslate, которые также привлекали более крупные инвестиции.

При этом у Elbic уже есть действующие проекты и сотрудничество с представителями телекоммуникационного рынка. Теперь стартапу предстоит доказать, что его технологии способны масштабироваться и стать полноценным решением для крупных европейских компаний.

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