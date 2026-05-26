Нидерландская банковская группа ING Groep NV начала использовать подход Vibe Coding для разработки электронных торговых инструментов на валютных и кредитных рынках. Для банков это еще один способ быстрее собирать программные решения с помощью ИИ и сокращать путь от идеи до рабочего прототипа.

Vibe Coding представляет собой подход, при котором разработчик не пишет код вручную, а формулирует задачу для ИИ, описывая, какой результат требуется получить. Затем система генерирует рабочий код и помогает быстро прототипировать решения.

По словам руководителя глобального направления электронной торговли в ING Саймона Бевана, Vibe Coding резко сокращает время разработки. То, на что раньше могли уходить недели, команда теперь может довести до рабочего прототипа за несколько часов.

«Vibe Coding — это процесс, при котором вы указываете ИИ, что хотите создать, вместо ручного кодирования», — пояснил Саймон Беван.

Банк уже применил новый подход при создании аналитических панелей, которые показывают цены в реальном времени, поток входящих сделок и показатели эффективности торговых операций. Такие инструменты помогают быстрее разбирать рыночные данные и принимать решения, когда ситуация на рынках быстро меняется.

В торговых командах банков скорость часто важнее идеальной первой версии. Если трейдерам нужен новый экран с ценами, сделками или показателями эффективности, ждать его несколько недель слишком долго. ING рассчитывает, что Vibe Coding поможет собирать такие инструменты за часы и быстрее проверять, есть ли от них польза.

