Google открыла исходный код Agent Executor — среды выполнения для запуска ИИ-агентов в корпоративных production-системах. Инструмент рассчитан на задачи, с которыми существующие фреймворки часто справляются плохо: долгие рабочие процессы, распределенные цепочки агентов и восстановление после сбоев.

Ключевая проблема, которую должен решить Agent Executor, — потеря состояния агента при сбоях. Если ИИ-агент выполняет многошаговую задачу несколько часов или дней, он может потерять контекст при перезапуске контейнера, одновременной записи в сессию или кратковременном обрыве сети.

Agent Executor позволяет возобновлять выполнение после отказов и останавливать процесс до подтверждения со стороны человека. Инструмент также включает защищенную изолированную среду для разделения компонентов агентов, управление согласованностью сессий и восстановление соединений с сохранением состояния. Кроме того, рантайм поддерживает trajectory branching — тестирование альтернативных сценариев из сохраненных контрольных точек без потери предыдущего контекста.

Инструмент совместим с несколькими моделями развертывания, включая on-premise и облачные конфигурации, а также поддерживает протокол Agent2Agent (A2A). Пользователи могут комбинировать собственных агентов с готовыми решениями Google Antigravity, агентами под управлением Google и пользовательскими агентами на базе A2A. Такая схема может снизить зависимость от одного провайдера на уровне прикладной логики, хотя вычислительная нагрузка при этом остается связана с инфраструктурой Google Cloud.

Эксперты оценивают Agent Executor как ответ на реальные инженерные проблемы, которые тормозят корпоративное внедрение ИИ. Существующие фреймворки хорошо подходят для прототипов, но, по словам экспертов, часто не выдерживают продакшен-сценариев, где агенты работают по несколько часов или дней.



Google не единственная в этом сегменте. Microsoft продвигает AutoGen, AWS — Bedrock AgentCore. По оценкам экспертов, гиперскейлеры идут к модели, в которой инструменты верхнего уровня открываются или стандартизируются, а монетизация смещается в нижние слои стека — вычисления, управляемые платформы и сервисы наблюдаемости.

