Регуляторы Европейского союза готовят санкции против социальной медиа-платформы X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с запрещенным контентом и дезинформацией. Этот шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях блока с Соединенными Штатами, поскольку направлен против одного из ближайших советников президента Трампа.

Санкции, которые, как ожидается, будут объявлены этим летом, включают штраф и требования изменить продукт. Они станут первыми, выпущенными в соответствии с новым законом ЕС, призванным осуществлять более пристальный контроль за деятельностью социальных сетей.

Чиновники ЕС заявили, что их расследование началось в 2023 году, а в прошлом регулирующие органы вынесли предварительное постановление о том, что медиа-платформа нарушила закон. Там добавили, ЕС и X все еще могут достичь соглашения, если компания согласится на изменения, на которых настаивают регулирующие органы.

X также столкнулась со вторым расследованием со стороны ЕС, которое является более масштабным и может привести к дальнейшим санкциям. В нем речь идет о том, что отсутствие контроля пользовательского контента на X превратило социальную сеть в источник пропаганды ненависти, дезинформации и других материалов, которые в странах Евросоюза рассматриваются как подрывающие демократию.

В Брюсселе ожидают, что Маск, который критиковал европейскую политику как форму цензуры, будет бороться с любым регулированием. В июле прошлого года, после того как были опубликованы предварительные выводы ЕС, он заявил, что с нетерпением ждет возможности оспорить любое наказание в ходе «публичной битвы в суде».

Расследование в отношении X стало первой серьезной попыткой обеспечить соблюдение Закона о цифровых услугах, который требует от компаний лучше контролировать свои социальные платформы и обеспечивать прозрачность в отношении того, как работают их услуги.

В прошлом году европейские регуляторы заявили, что X нарушает закон, отказываясь предоставлять данные внешним исследователям, что затрудняет оценку того, как дезинформация и другие запрещенные материалы распространяются на сервисе.

Регуляторы также считают, что X не смог обеспечить достаточную прозрачность в отношении рекламодателей или проверить подлинность пользователей, которые платят за «подтвержденный» аккаунт, что делает платформу более уязвимой для злоупотреблений и иностранного вмешательства.

Европейские чиновники заявили, что точный размер штрафа в случае с X не будет определен до момента окончательного объявления. Согласно Закону о цифровых услугах, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% от мирового дохода, однако, регулирующие органы редко добиваются максимально возможного взыскания.

Регуляторы ЕС рассматривают возможность использования части закона, которая позволяет рассчитывать штраф на основе выручки, которая также включает другие компании, принадлежащие Маску, например, SpaceX. Это увеличивает потенциальный штраф до более чем $1 млрд.