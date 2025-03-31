Инвестиции компании Apple в спутниковую связь разозлили главу SpaceX Илона Маска, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, компании конкурируют между собой за ограниченный спектр частот для спутниковой связи. У Starlink, принадлежащий SpaceX, более 550 спутников для мобильной связи, а Apple развивает собственную инфраструктуру.

Фото: Freepik

В прошлом году производитель iPhone инвестировал более $1 млрд в оператора Globalstar, который обеспечивает работу встроенной функции спутниковой связи на смартфонах Apple.

WSJ отмечает, что SpaceX недавно обратилась Федеральную комиссию США по телекоммуникационному рынку с просьбой отклонить заявку Globalstar на получение разрешения на использование определенного спектра частот для новой сети спутников, финансируемой Apple. Компания Маска утверждает, что при передаче этих частот Globalstar они не будут полностью задействованы.

Издание пишет, что конфликт между компаниями обострился после того, как SpaceX и ее партнер, оператор мобильной связи T-Mobile, обратились к Apple с просьбой о сотрудничестве, чтобы внедрить такой вид связи на iPhone через Starlink. В результате напряженных переговоров сторонам удалось достичь соглашения.

Однако руководители Apple и SpaceX также периодически вели переговоры о прямой связи iPhone со спутниками космической компании, но эта сделка так и не была заключена.