Компания F6, специализирующаяся на технологиях против киберпреступности, зафиксировала новый сценарий мошенничества с использованием бренда популярной игрушки Labubu. На фишинговом сайте пользователям предлагают бесплатную раздачу одноименного мем-токена, но после подключения кошелька злоумышленники похищают цифровые активы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Аналитики F6 выявили ресурс, имитирующий официальную платформу для AirDrop (бесплатной раздачи) мем-токена Labubu, который действительно существует, но не связан с обнаруженным сайтом. При попытке получить токены сайт активирует расширение криптокошелька в браузере и запрашивает разрешение на подключение, что позволяет получить доступ к балансу и истории операций.

Если средств нет, система сообщает об отсутствии права на участие, а при наличии активов требует дополнительные разрешения для перевода денег на счета аферистов.

Для защиты F6 рекомендует: