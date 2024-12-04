Согласно поправкам к ФЗ «О рекламе», сбор может составить до 3% от ежеквартальных доходов распространителей рекламы и операторов рекламных систем. Участники рынка заявляют, что это может создать неравные условия для компаний, поскольку один и тот же контент будет считаться рекламой на одной платформе, но не на другой. Речь идет об информации о товарах или услугах для привлечения внимания пользователя, опубликованной в классифайдах, маркетплейсах и поисковиках, сообщает Forbes.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила критерии рекламы, размещенной в интернете. Согласно документу, к ней будет относиться информация на маркетплейсах, классифайдах и поисковиках, если она адресована неопределенному кругу лиц, направлена на привлечение внимания к товару и не носит характер справочных и аналитических материалов.

Объявления о найме на работу и безвозмездной передаче вещей или животных, а также отзывы о товарах, продавцах, производителях без привлечения внимания к конкретному товару или услуге к рекламе относиться не будут.

Введение сбора за размещение интернет-рекламы запланировано в федеральном бюджете на 2025–2027 гг., ставка сбора может составить 3% от соответствующего дохода.

Представители отрасли критиковали инициативу, утверждая, что она дискриминирует интернет-платформы по отношению к другим носителям, нарушает конкуренцию, создает преимущество другим рекламным площадкам и может привести к подорожанию товаров и услуг.

Ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Софья Шарыпова отмечает, что под регулирование не попадают онлайн-кинотеатры. По ее словам, на маркетплейсах часть возможностей продвижения товаров и услуг является рекламой, а другая — нет.

Не определяются как реклама карточки товаров, не выделяющиеся на фоне остальных, подборки товаров («хит», «новинки», «распродажа») и даже подборки-рекомендации, если нет выделения отдельных позиций. Рекламой является все, что как-либо выделяет товар или услугу на фоне остальных, — баннеры на главной странице приложения маркетплейса и в каталоге товаров.

Старший юрист Seven Hills Legal Наталия Спицына предполагает, что основная цель проекта — зафиксировать критерии для различения рекламы и справочно-информационных материалов на маркетплейсах, агрегаторах объявлений и в поисковиках. По ее мнению, уточнение критериев интернет-рекламы в подзаконном акте правительства, имеющем, в отличие от документов ФАС, нормативную силу, «сузит возможности» для владельцев агрегаторов и поисковых систем в спорах с регулятором.

Несмотря на то что критерии призваны разъяснить, что относится к рекламе, а что нет, бизнес видит в документе пространство для трактовок. Так, в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет в том числе МТС, «Билайн», «Мегафон», «Яндекс», «Ростелеком», Сбербанк, «ВТБ») полагают, что текущая редакция проекта постановления допускает возможность отнесения к рекламе объявлений и карточек товаров.

Это «кардинальным образом» меняет устоявшийся в регулировании подход, согласно которому карточки товаров и объявления не являются рекламой, указывают в АБД. Там отмечают, что для компаний это обернется миллиардными издержками, ростом тарифов для пользователей и отрицательно скажется на инвестиционных планах.

«Если карточки товаров и объявления будут считаться рекламой, то на них распространится не только необходимость делать отчисления, но и все регулирование рекламы. На платформу ляжет необходимость проверять карточки и объявления на соответствие требованиям к рекламе», — отметил источник Forbes в правительстве.

Это, в свою очередь, повлечет за собой большие административные и финансовые затраты, которые лягут сначала на платформы, а потом и на самих пользователей.

Ранее выяснилось, что в связи с растущими расходами на рекламу многие предприниматели малого и среднего бизнеса увеличили или планируют увеличить стоимость своих товаров и услуг. Основными причинами стали необходимость в диверсификации и потребность в увеличении прибыли. Так ответили по 53% опрошенных.