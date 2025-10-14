Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по продаже сети гипермаркетов «О’Кей» компании «Земун», следует из данных ведомства. Согласно документам, «Земун» получит 99% в компании «РБФ Ритейл», управляющей деятельностью гипермаркетов «О’Кей» в России. После завершения сделки новый владелец получит косвенный контроль над сетью.

Freepik

О компании «Земун» известно немного — юридическое лицо было зарегистрировано в 2024 году, а в 2025-м его владельцем стала Ольга Запорожец. До этого структура принадлежала компании «Космарт Солюшен».

Ранее сообщалось, что продажа «О’Кей» менеджменту рассматривается как промежуточный этап перед возможной дальнейшей перепродажей сети стратегическому инвестору. Среди потенциальных покупателей называлась «Лента».



В декабре 2024 года совет директоров O’Key Group S. A., зарегистрированной в Люксембурге, сообщил о планах продать российский бизнес местной структуре в рамках реструктуризации активов. Продажа стала частью процесса локализации бизнеса иностранных компаний, покидающих российский рынок.

По данным аналитиков, выручка ретейл-группы в России в 2024 году превысила 180 млрд руб., однако сеть продолжала терять долю на фоне усиления конкурентов.

Эксперты отмечают, что решение ФАС об одобрении сделки открывает путь к финальному этапу передачи активов, который может быть завершен до конца 2025 года.