Торговая сеть «Лента» ведет переговоры о приобретении гипермаркетов «О’кей», сообщают Известия» со ссылкой на источники. Покупка возможна только после одобрения правительственной комиссией первичной продажи активов российскому менеджменту «О’кей». Эксперты оценивают возможную сделку в 40–55 млрд руб.

Александр Кряжев / РИА Новости

По данным одного из источников, сделка по покупке гипермаркетов находится на стадии необязывающего предложения (Non-Binding Offer, NBO), которая предполагает обсуждение условий между продавцом и покупателем.

Совет директоров «О’кей Групп» выступил за продажу российского бизнеса гипермаркетов, включая товарный знак и логистическую инфраструктуру, местному менеджменту компании в декабре 2024 года. На это требуется согласие правкомиссии.

Процесс реструктуризации бизнеса группы затянулся, отметил один из собеседников газеты. Компания рассчитывает завершить его до конца 2025 года. Таким образом, сторонняя продажа возможна не ранее 2026 года после вывода активов из группы.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил активы в 45–55 млрд руб., считая это оптимальным вариантом. Старший инвестконсультант «Газпромбанк Инвестиции» Юрий Азаргаев дал диапазон 40–50 млрд руб., а руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков — 54 млрд руб. с учетом долга. Бурмистров отметил, что долг гипермаркетов достигает 47 млрд руб., а Азаргаев указал на низкую рентабельность по чистой прибыли.

«О’кей Групп», зарегистрированная в Люксембурге, управляет 77 гипермаркетами «О’кей»и 224 дискаунтерами «ДА!» на конец 2024 года. Выручка за год — 219,4 млрд руб. (+5,5%), чистая прибыль — 2 млрд руб. «Лента» на июнь 2025 года имеет 268 гипермаркетов и другие форматы с выручкой 888,3 млрд руб. (+44%) и прибылью 24,5 млрд руб.