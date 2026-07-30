ЦУМ обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение Федеральной антимонопольной службы по делу о предполагаемом картельном сговоре с участием зарубежных люксовых брендов. Само решение ведомства пока не опубликовано, поэтому неизвестно, признала ли ФАС нарушения у всех участников дела и какие меры намерена применить. О поданном иске первым сообщил Shoppers.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как следует из картотеки арбитражных дел, вместе с ЦУМом в процессе участвуют российские подразделения и представительства ряда международных модных домов. По данным Shoppers, речь идет, в частности, о структурах, представляющих интересы крупных зарубежных luxury-брендов. Подробности решения ФАС пока не раскрываются.

История расследования началась почти пять лет назад. В августе 2021 года ФАС объявила о возбуждении дела в отношении ЦУМа, группы Mercury (ретейлер, который продает и дистрибуирует много брендов предметов роскоши в России) и представительств нескольких иностранных производителей таких предметов. Регулятор заподозрил участников рынка в заключении антиконкурентного соглашения, которое могло повлиять на цены при продаже люксовых товаров. Тогда ведомство проводило проверки как в российских компаниях, так и в офисах представительств зарубежных брендов.

До этого антимонопольная служба уже проявляла интерес к деятельности Mercury и ЦУМа. В 2019 году ФАС проводила проверки по аналогичным подозрениям, а в 2020 году оштрафовала структуры Mercury за непредоставление информации, необходимой для расследования. Однако тогда речь шла о процессуальных нарушениях, а не о выводах по существу предполагаемого картельного сговора.

Какие именно выводы содержатся в нынешнем решении ФАС, пока неизвестно. Ведомство еще не опубликовало его резолютивную часть, поэтому нельзя сказать, признаны ли все фигуранты нарушителями, назначены ли штрафы и в каком размере. Сам факт обращения ЦУМа в суд свидетельствует лишь о том, что компания не согласна с выводами регулятора и намерена их оспаривать.

Судебные споры с участием иностранных брендов в России после 2022 года перестали быть редкостью. Так, американская корпорация McDonald’s продолжает регистрировать товарные знаки и защищать свои права в российских административных и судебных процедурах. Французские Chanel и Parfums Christian Dior также регулярно обращаются в российские арбитражные суды с исками о защите интеллектуальной собственности и взыскании компенсаций за нарушение прав на товарные знаки. Однако подобные процессы касаются, как правило, интеллектуальной собственности, договорных отношений или коммерческих споров.

Что это значит для бизнеса

Если решение ФАС устоит в суде, оно может стать важным ориентиром для компаний, работающих по модели официальной дистрибуции. Дело показывает, что антимонопольный регулятор готов анализировать не только отношения между российскими участниками рынка, но и взаимодействие с международными правообладателями, даже если бренды ушли из России, если оно потенциально влияет на ценовую политику.

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