Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать правовую оценку законопроекту о локализации автомобилей в такси на предмет недобросовестной конкуренции, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо на имя руководителя службы Максима Шаскольского.

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Сейчас под требования о локализации подходят только четыре модели автомобилей, все они принадлежат «АвтоВАЗу»: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura, отметил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев.

«По нашему мнению, документ нарушает ФЗ №135 «О защите конкуренции», запрещающий создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка и нарушает права потребителей», — пишет он.

Корнеев также указал, что принятие законопроекта может привести к международным разбирательствам в связи с возможным введением фактического запрета на использование автомобилей не российского производства.

Кроме того, эта мера повлечет рост цен на услуги такси за счет удорожания обслуживания машин, увеличения времени простоев автомобилей, а также к ухудшения уровня комфорта и безопасности автопарка, добавил он.

Напомним, что законопроект о локализации такси был внесен на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2023 года. В январе 2024 года он был принят в первом чтении.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только с определенным уровнем локализации. Для оценки предлагается за каждую произведенную в России деталь автомобилю присваивать определенное количество баллов. Так, в такси можно будет использовать только машины, у которых от 3,2 тыс. баллов.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее уже выступили против поправок. Там отметили, что необходимо увязать требования о локализации такси с выделением субсидирования на покупку российских машин. В организации также предупредили, что уход 100 тыс. самозанятых водителей может повлечь за собой повышение цен на пассажирские перевозки на 15%.

В пресс-службе «Яндекс Такси» тогда подчеркнули, что законопроект принудительный. По мнению компании, для выработки сбалансированного решения необходим диалог таксопарков и автопроизводителей. Там предложили создать площадку для обсуждения, чтобы выработать варианты, как обеспечить развитие такси с учетом задач поддержки отечественного автопрома.