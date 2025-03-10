В ноябре 2023 года на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о локализации такси. Он направлен на поддержку российского автопрома и позволяет регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. В январе 2024 года проект был принят в первом чтении, а в конце февраля 2025 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о возможных рисках, связанных с принятием такой нормы.

Согласно законопроекту, с 1 октября этого года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны. Для оценки предлагается за каждую произведенную в России деталь автомобилю присваивается определенное количество баллов. Согласно законопроекту, в такси можно использовать только машины, которым присвоили от 3,2 тыс. баллов.

Законопроект предусматривает также замену существующего автопарка на новый, но, как указывают эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, на конец 2024 года доля поступления новых автомобилей всех марок в такси составила всего 11% от общего объема продаж легковых автомобилей в России.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в 2024 году было продано 1,57 млн новых легковых машин. В аналитической записке ВШЭ отмечается, что по итогам 2024 года средневзвешенная цена составила 3,12 млн руб., а цена подержанного автомобиля составляет 1,18 млн руб. То есть в среднем по рынку стоимость новой машины в 2,7 раза больше, чем с пробегом.

В случае принятия законопроекта потери федерального государственного бюджета за три года могут составить порядка 350 млрд руб. Эта сумма складывается из снижения налоговых поступлений из-за ухода водителей в тень — 76,2 млрд руб., а также недополученных таможенных пошлин, утилизационных сборов и акцизов за импортируемые автомобили — 273 млрд руб.

Также эксперты ВШЭ считают, что мера будет крайне невыгодна водителям такси. В течение нескольких лет самозанятые владельцы автомобилей потеряют доступ к работе, так как их машины не будут достаточно локализованными, а приобретение новых отечественных автомобилей без привлечения кредитных средств окажется недоступным из-за ценового разрыва.

Если требование о локализации вступит в силу, то расходы на эксплуатацию автомобилей вырастут в два раза. Это сделает работу большей части водителей убыточной. В результате они будут уходить из отрасли, и дефицит кадров в такси может увеличиться до 500 тыс. человек в течение трех лет.

Во «ФГИС Такси» сейчас зарегистрировано 728 тыс. автомобилей, 160 тыс. перевозчиков (юридических лиц, ИП и самозанятых), а также 1353 службы заказа такси. По данным Business Stat, в 2023 году на такси в России было совершено 3,29 млрд поездок.

При этом, в комиссии по транспорту Госсовета законопроект поддержали. Там считают, что он способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению.

Несмотря на это, Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против поправок. Там отметили, что необходимо увязать требования о локализации такси с выделением субсидирования на покупку российских машин.

Объединение самозанятых таксистов предупредило, что принятие закона о локализации может затормозить или вообще остановить процесс обеления рынка такси. По их мнению, многие водители перестанут регистрироваться в качестве самозанятых, платить налоги и работать легально.

Представитель пресс-службы «Яндекс Такси» подчеркнул, что законопроект принудительный. По мнению компании, для выработки сбалансированного решения необходим диалог таксопарков и автопроизводителей. Они предложили создать площадку для обсуждения, чтобы выработать варианты, как обеспечить развитие такси с учетом задач поддержки отечественного автопрома.

В РСПП уверены, что мера приведет к росту цен на услуги перевозки, а уход 100 тыс. водителей может повлечь за собой повышение цен на пассажирские перевозки на 15%.

Напомним, что аналитики в конце прошлого года составили прогноз продаж новых легковых автомобилей в России на 2025 год. При благоприятном развитии событий общий объем авторетейла в этом сегменте может увеличится на 6% и составить 1,65 млн сделок. При негативном сценарии он сократится на 4%, до 1,5 млн.