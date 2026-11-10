Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны российских торговых сетей. В ведомстве заверили, что анализирует каждое обращение на предмет нарушения торгового законодательства и при необходимости принимает меры реагирования.
Один из таких случаев уже стал поводом для разбирательства. Воронежское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Агроторг» по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. Инспекторы нашли признаки дискриминации со стороны «Пятерочки» в отношении Россошанского молочного комбината. С августа 2026 года сеть сократила закупки молока у комбината на 96,5%, продолжая продавать продукцию конкурентов. Воронежское УФАС возбудило дело против ООО «Агроторг». Если нарушение подтвердится, компании грозит штраф.
ФАС изучает аналогичные обращения от нескольких производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей. Названия компаний и содержание претензий ведомство пока не раскрыло.
В службе напомнили, что отношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей.
За дискриминацию поставщика торговой сетью предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ.
Если нарушение подтвердится, нарушителю может грозить:
При повторном нарушении в течение года штраф для компании составит от 3 млн до 5 млн руб., а должностному лицу может грозить штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок от года до трех лет.
Публичный призыв ФАС может упростить производителям обращение к регулятору и повысить готовность компаний фиксировать спорные условия сотрудничества с сетями. Для поставщиков это возможность добиваться проверки практик, которые они считают дискриминационными. Торговым сетям, в свою очередь, придется учитывать не только юридические, но и репутационные риски: претензии поставщиков теперь могут становиться предметом публичного внимания регулятора.
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