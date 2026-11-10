Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны российских торговых сетей. В ведомстве заверили, что анализирует каждое обращение на предмет нарушения торгового законодательства и при необходимости принимает меры реагирования.

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Один из таких случаев уже стал поводом для разбирательства. Воронежское управление ФАС возбудило дело в отношении ООО «Агроторг» по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. Инспекторы нашли признаки дискриминации со стороны «Пятерочки» в отношении Россошанского молочного комбината. С августа 2026 года сеть сократила закупки молока у комбината на 96,5%, продолжая продавать продукцию конкурентов. Воронежское УФАС возбудило дело против ООО «Агроторг». Если нарушение подтвердится, компании грозит штраф.

ФАС изучает аналогичные обращения от нескольких производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей. Названия компаний и содержание претензий ведомство пока не раскрыло.

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В службе напомнили, что отношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей.

За дискриминацию поставщика торговой сетью предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ.

Если нарушение подтвердится, нарушителю может грозить:

от 2 млн до 5 млн руб. — административный штраф для юридического лица.

от 20 тыс. до 40 тыс. руб. — штраф для должностных лиц.

При повторном нарушении в течение года штраф для компании составит от 3 млн до 5 млн руб., а должностному лицу может грозить штраф от 50 тыс. до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок от года до трех лет.

Что это значит для бизнеса

Публичный призыв ФАС может упростить производителям обращение к регулятору и повысить готовность компаний фиксировать спорные условия сотрудничества с сетями. Для поставщиков это возможность добиваться проверки практик, которые они считают дискриминационными. Торговым сетям, в свою очередь, придется учитывать не только юридические, но и репутационные риски: претензии поставщиков теперь могут становиться предметом публичного внимания регулятора.

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