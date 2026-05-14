ФАС начала масштабную проверку сроков оплаты по контрактам с малым и средним бизнесом. Проверки проходят в рамках 223-ФЗ, а поручения уже направлены во все территориальные управления службы.

Поводом для проверки стали жалобы на задержки платежей малому и среднему бизнесу. В ФАС подчеркивают, что речь идет не только о выявлении нарушений, но и о штрафах для заказчиков, которые срывают сроки оплаты.

Проверка затронет контракты, заключенные с МСП в 2025 году и в течение 2026-го. ФАС проанализирует, укладывались ли заказчики в установленные законом сроки оплаты товаров, работ и услуг.

Параллельно ФАС обсуждает возможность ужесточить ответственность за такие нарушения. Сейчас за задержки оплаты по контрактам с МСП уже действуют административные санкции, однако служба рассматривает и дополнительные меры давления на заказчиков.

В ведомстве считают, что своевременная оплата должна стать базовым стандартом для всех компаний и структур, работающих с малым и средним бизнесом.

