Совокупная стоимость договоров, заключенных российскими государственными компаниями с небольшим бизнесом в период с января по март 2026 года, приблизилась к 2 триллионам рублей — точнее, составила 1,99 триллионов, что на треть больше показателя годичной давности.

Между тем фактически состоявшиеся спецторги по квоте для малого бизнеса принесли лишь 215 миллиардов рублей, и этот результат оказался на 5% хуже прошлогоднего. Разница между бумажными объемами и реальной торговой активностью продолжает расти.

Правила игры задаёт закон No 223-ФЗ: с 2022 года госструктуры должны отдавать малому и среднему бизнесу не менее четверти своих закупок, причём пятая часть из этой доли должна проходить через спецторги, куда допускается только МСП. Механизм вводился как инструмент поддержки предпринимательства в период санкционного давления и экономической турбулентности.

Статистика Министерства финансов рисуют контрастную картину. За три месяца 2026 года заключено 338 тысяч контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства — почти вдвое больше, чем годом ранее (183 тыс.), а сумма подскочила сразу на 231%: с 602 до 1990 млрд руб. В сегменте спецторгов число объявленных процедур чуть уменьшилось — на 3%, до примерно 139 тысяч, — зато их суммарная стоимость прибавила четверть и достигла 664,6 млрд руб.

Реальность, однако, скромнее: до финала дошли лишь 45,5 тысяч торгов на общую сумму в 215 миллиардов рублей — порядка трети от заявленного. В годовом исчислении число состоявшихся процедур уменьшилось на четверть, объём — на пять процентов. Параллельно почти вдвое выросло количество контрактов, которые были расторгнуты с МСП — с девятнадцати тысяч до 33,2 тыс.

Корпорация МСП», контролирующая исполнение лимита по примерно 11 тысячам крупнейших заказчиков, природу расхождения между заключёнными соглашениями и состоявшимися торгами не прокомментировала. Зато отметила, что ведущие госкорпорации за квартал оформили с малым и средним бизнесом свыше 192 тысяч соглашений суммарно более чем на 1,5 трлн руб.

Читайте также Инвестиционная активность МСП упала до исторического минимума

Структурно наблюдается смещение в промышленный сектор: объем приобретенной у МСБ продукции промназначения почти приблизился к 1 трлн руб., из которых половина, 586 млрд руб., пришлась на изделия обрабатывающих производств.

В госзакупках по профильному федеральному закону, напротив, динамика отрицательная. Контракты с малым бизнесом и социально ориентированными НКО упало на 5,4% — до 524,6 тыс., в деньгах — на 7%, до 1,15 трлн руб.

На фоне растущих договорных обязательств острее встает проблема неплатежей. Часть участников рынка связывает задержки с тем, что некоторые госзаказчики предпочитают держать средства, предназначенные для расчетов с поставщиками, на депозитах, пользуясь высокими процентными ставками.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.