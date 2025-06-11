Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала увеличение доли ООО «Гермес» в трех юридических лицах сети строительных гипермаркетов OBI, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр».

Фото: Obi / Сайт

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами», — сказано в сообщении.

В конце апреля издание Shopper’s со ссылкой на трех консультантов, осведомленных о сделке от топ-менеджеров OBI и арендодателей сети, сообщило, что структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, купили долю в сети строительных гипермаркетов у группы «Синдика». Эту информацию также подтвердили собеседники «Коммерсанта»

Президент «Синдики» Олег Эскиндаров тогда пояснил газете, что 25% в компании проданы новому стратегическому инвестору, не раскрыв имя покупателя и деталей сделки. Оставшаяся доля принадлежала компании «Аллонж», которую связывали с группой «Синдика»

Источники Shopper’s тогда также отметили, что сделка по покупке сети будет многоступенчатой, в результате которой связанные с «Севергрупп» структуры купят ретейлера полностью.

Единственный владелец «Гермес» — Владимир Захватошин. Предприятие было зарегистрировано 26 марта 2025 года в Санкт-Петербурге, основное направление его деятельности — оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Немецкая сеть OBI прекратила работу в России в марте 2022 года, но возобновила ее в конце апреля-начале мая того же года из-за разногласий головной компании с местным менеджментом. На сегодняшний день сеть насчитывает 26 гипермаркетов в 12 городах России.