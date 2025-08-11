Свыше 9,6 млн карточек товаров на маркетплейсах были заблокированы по жалобам правообладателей, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Это касается позиций с неподтвержденной оригинальностью, которые площадки удалили с начала 2023 года по июнь 2025 года

Unsplash

Блокировка стала возможной благодаря Добросовестным практикам, ранее согласованным на площадке ФАС. Эти правила определяют взаимодействие маркетплейсов с правообладателями и продавцами для борьбы с контрафактной продукцией.

Ведомство подчеркивает, что такой подход служит эффективным инструментом для защиты интересов всех участников рынка, демонстрирует успешное саморегулирование отрасли и способствует усилению мер по охране интеллектуальной собственности.

Ранее в российском центре оборота прав сообщили, что около 30% контрафактной продукции реализуется через маркетплейсы. При этом правообладатели не имеют эффективных инструментов для оперативной блокировки подделок, вынуждены обращаться в суд, что занимает месяцы, а контрафакт продолжает продаваться.