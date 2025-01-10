Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала новые критерии, позволяющие определить интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Информация дополняет принятый в конце 2024 года закон о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети. По мнению участников рынка, поправки увеличат издержки платформ и могут привести к росту стоимости размещения рекламы в сети.

Согласно поправкам к закону о рекламе, участники рынка должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. От уплаты сборов освобождены все теле- и радиовещатели, информагентства, медиа с госучастием, а также издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год.

При этом под понятие рекламы не подпадают справочно-информационные или аналитические материалы, в том числе в виде каталога товаров, или объявления физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

В конце декабря 2024 года на портале правовых актов был опубликован проект постановления ФАС об утверждении критериев определения интернет-рекламы на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. В отчете ведомства сказано, что эти ресурсы наиболее часто требуют разграничения рекламы и иной информации.

В постановлении указаны новые определения справочно-информационных и аналитических материалов и объявлений, которые не могут быть отнесены к рекламе. В сводном отчете отмечено, что новые критерии затрагивают более 7 млн индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

При этом, директор по развитию медиапродуктов Easy Commerce Григорий Богачев отметил, что новые критерии, связанные с каталогами и поисковой выдачей маркетплейсов и классифайдов, подразумевают обязательную маркировку этих зон аналогично медийной рекламе.

«Необходимость маркировать дополнительные области и отчитываться за них неизбежно увеличит издержки платформ»,— говорит он. Это может привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах и классифайдах, считает Богачев.

Напомним, что закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя, был опубликован на официальном портале правовой информации в конце прошлого года. Он вступил в силу 1 января 2025 года.