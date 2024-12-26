Президент подписал закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя, сообщает «Интерфакс». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет № 38-ФЗ «О рекламе» новой статьей 18.2 «Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет». Он вступит в силу 1 января 2025 года.

Согласно документу, рекламораспространители и операторы рекламных систем в интернете, находящихся на территории России, будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы.

При этом определять критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных ресурсах в интернете будет правительство.

Налогооблагаемой базой будет является доход от реализации услуг по распространению рекламы, полученный в течение квартала. Обязательные отчисления устанавливаются в размере 3% от базы расчета.

От уплаты нового налога освобождаются сайты, владельцами которых являются телеведущие или радиоведущие, информационные агентства, а также зарегистрированные в качестве сетевых изданий, редакции или учредители которых соответствуют определенным критериям.

Также отчисления не платятся, если реклама размещена на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории России.

Теперь при указании хотя бы одного из условий кредита необходимо размещать ссылку на раздел официального сайта банка с призывом изучить все условия. Кроме того, текст должен содержать фразу «Изучите все условия кредита (займа)». А в любой рекламе потребительского кредита необходимо будет размещать предложение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

По мнению ФАС, изменения позволят:

сократить количество взятых гражданами кредитов без надлежащей оценки финансовой нагрузки на заемщика;

сделать информацию о кредитах и займах более понятной.



Ранее Национальный рекламный альянс (НРА), контролирующий продажу более 90% рекламы на российском телевидении, ранее увеличил стоимость размещения федеральной рекламы в 2025 году. Повышение коснется некоторых федеральных каналов и достигнет 15%.