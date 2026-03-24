ФАС потребовала от крупных ретейлеров убрать из договоров с поставщиками штрафы за невыполнение условий по прибыли. Регулятор разослал федеральным сетям предупреждения и дал им время до 27 марта (это через три дня), чтобы исправить условия сотрудничества.

Причиной стали жалобы отраслевых союзов: хлебопеков, рыбаков, производителей напитков и «Руспродсоюза». В своих обращениях они рассказали, что сети включили в контракты на 2026 год требования о собственной доходности и штрафах, если она не будет достигнута. Оказавшись в ловушке, поставщики не могли отказаться от таких требований — и их товары исчезли бы с полок.

Такие требования в ФАС назвали незаконными. Требования ретейлера к поставщикам по поводу дополнительных выплат не могут регулироваться договорами, а взимание дополнительных выплат выходит за рамки 5-процентного лимита.

Второй спорный момент — промоакции. Производители указали на то, что некоторые сети сами увеличивают время действия специальных закупочных цен, хотя акции по определению должны быть временными и согласованными. В ФАС предупредили, что изменение сроков или бессрочное проведение акций будут расцениваться как дискриминация.

Противостояние ретейла и производителей набирает обороты на фоне падения рентабельности. Издержки увеличиваются, но перекладывать их на покупателей нельзя — это сказывается на продажах. Рентабельность десяти крупнейших FMCG-сетей по итогам 2025 года составила 1,7%, что стало историческим минимумом. Ситуация в 2026 году еще хуже — ожидается показатель в 1,5%.

Давление усиливает консолидация рынка. Крупные игроки наращивают долю, и у производителей остается все меньше альтернативных каналов сбыта. Если раньше поставщики могли выбирать из множества розничных партнеров, то сегодня рост бизнеса им способны обеспечить только X5,«Магнит», «Лента», «Красное & Белое», «Яндекс Лавка» и «Самокат».

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.