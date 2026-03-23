Производители продуктов питания попросили ФАС запретить торговым сетям прописывать в договорах свои плановые показатели доходности и штрафовать поставщиков, если те не обеспечивают нужную маржу.

Разногласия между поставщиками и ретейлерами возникли вокруг контрактов на 2026 год. Магазины хотят закрепить в договорах целевой уровень прибыльности и получать компенсацию, если он не достигнут. Поставщику, который не выполняет условие, грозит вылет из ассортимента.

Проблема в том, что после отгрузки товара производитель уже не контролирует цену на полке. Доходность сети зависит от разницы между закупочной и розничной ценой, а та постоянно меняется — особенно когда магазин продает товар дешевле конкурентов, чтобы привлечь покупателей.

Отдельный спор — об акциях. Часть сетей перестала согласовывать с поставщиками дату окончания скидок, и те могут действовать бессрочно. Это выходит за рамки обычной практики.

Дискуссия идет с осени 2025 года. По данным Infoline, рентабельность сетей товаров повседневного спроса по чистой прибыли упала с 2,3% до 1,7–1,9% — именно этим эксперты объясняют жесткую позицию ретейла. Юристы напоминают: навязывание невыгодных условий нарушает антимонопольное законодательство, а штраф за каждый такой эпизод может составить до 5 млн руб.

Схожие изменения могут затронуть и маркетплейсы: Минпромторг подготовил план поэтапного ограничения влияния площадок на ценообразование. По этому документу, финальную цену товара будет устанавливать продавец, а не платформа.

