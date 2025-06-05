Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает распространение норм закона о торговле на деятельность маркетплейсов, заявил замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев на сессии в рамках Недели российского ретейла. Ранее об этом попросили офлайн-ретейлеры.

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«Наша позиция ясная — мы считаем, что это (применение норм закона о торговле в отношении маркетплейсов. — „Инк“) ни в коем случае не нужно. Это разные виды деятельности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Нижегородцев пояснил, что в офлайн-торговле проблемы связаны с ограниченностью полочного пространства и способами его монетизации, тогда как в онлайн-торговле таких ограничений нет. «В онлайн-торговле мы имеем дело с неограниченным полочным пространством — это совершенно другие виды противоречий, не те, которые регулируются законом о торговле», — добавил он.

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В конце мая Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая «Магнит», «Пятерочку» и другие сети, предложила распространить требования закона о торговле на онлайн-платформы (маркетплейсы) при продаже продуктов питания.

Forbes отмечает, что это будет означать уравнивание цифровых платформ с классическими ретейлерами в плане запрета на возврат непроданных остатков поставщикам и требования к поставщикам возместить расходы на утилизацию остатков. Такое регулирование также ограничит маркетплейсы в получении вознаграждений, компенсаций и выплат от поставщиков за выполнение определенных условий, согласованных в рамках договора.

В Минэкономразвития тогда также посчитали распространение закона о торговле на маркетплейсы нецелесообразным, так как это затормозит отрасль.