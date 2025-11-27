Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила важное предупреждение основным продавцам в розничной торговле, запретив необоснованно поднимать цены во время новогодних праздников.

Уведомления отправлены в профильные организации и крупные торговые сети, такие как Ассоциация компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, а также крупнейшие ретейлеры — «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента» и «Азбука вкуса».

В ФАС предупредили, что любые попытки необоснованного повышения цен будут сразу же пресекаться с применением всех возможных антимонопольных мер. Служба напоминает, что сезонный рост спроса не может быть оправданием для завышения цен.

Такие предупреждения служба рассылает каждый год перед праздниками, однако в этом году контроль усилен на фоне общей экономической ситуации.

Расширение сферы контроля

Параллельно ФАС продолжает мониторинг цифровых торговых площадок. Как сообщила заместитель главы ведомства Адиля Вяселева в интервью «Коммерсанту», сейчас служба изучает предложение Банка России о запрете маркетплейсам изменять цену товара в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты. Эксперты оценивают это предложение на соответствие антимонопольному законодательству.

Вяселева отметила, что крупные маркетплейсы уже подпадают под действие «пятого антимонопольного пакета», что позволяет ФАС эффективно пресекать нарушения.