Российские ретейлеры активно осваивают ресторанный бизнес, открывая кафе в своих магазинах. Новыми игроками на этом поле станут сети Ekonika и Mixit: первая планирует открыть кафе весной 2026 года в новом флагмане на Малой Бронной, вторая уже в декабре запустит бьюти-кафе в бизнес-центре Comcity, пишут «Ведомости».

Freepik

Крупные ретейлеры активно экспериментируют с форматами: «Магнит» запустил магазины «Заряд» с фокусом на готовые блюда, Х5 Group тестирует мини-магазины «Налету», «Перекресток» развивает сеть кафе Select. Инвестиции в такие проекты оцениваются от 20 млн руб.

Однако развитию этого тренда может помешать законодательная инициатива депутатов от «Справедливой России», предлагающих запретить приготовление готовой еды в магазинах из-за рисков для здоровья потребителей.

Профессиональные рестораторы через Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО) поддержали регулирование, указывая на неравные условия конкуренции. В то время как традиционные заведения общепита должны соблюдать строгие санитарные нормы, включая наличие туалетов и мойки для рук, ретейлеры работают по более мягким правилам.

Аналитики Infoline констатируют, что основным трендом в сфере общественного питания стала конкурентная борьба между ресторанами и торговыми сетями. Общий объем этого рынка за десять месяцев 2025 года достиг почти 5 трлн руб., показав рост на 8−9%.

Наблюдается четкая тенденция смещения потребительского спроса в сторону экономичного сегмента: согласно данным «Чек индекса», за указанный период количество покупок в заведениях фастфуда в России увеличилось на 7%, тогда как посещаемость ресторанов и баров, напротив, сократилась на 1%.

Особенно динамично развивается рынок готовой еды, который, по прогнозам Infoline, по итогам 2025 года вырастет на 22%, достигнув объема 1,16 трлн руб. По оценкам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), на розничные сети уже сегодня приходится порядка четверти этого рынка.

Прогнозируется, что их доля будет неуклонно увеличиваться и к 2030 году может достичь 40%, что свидетельствует о значительном перераспределении сил в отрасли, отмечают «Ведомости».



По словам экспертов, такие форматы могут увеличивать средний чек в два-три раза и значительно повышать лояльность покупателей. При этом потребители готовой еды из супермаркетов — это в основном одинокие люди и пары без детей, ценящие функциональность и скорость обслуживания.

Эксперты предполагают возможное ужесточение требований к ретейлерам, включая введение обязательных санузлов в зонах питания и специальной маркировки готовой еды. Это может нивелировать текущие конкурентные преимущества сетей перед традиционными ресторанами.

В то же время представители отрасли общественного питания отмечают, что ретейлеры в большей степени формируют новый класс потребителей, чем переманивают клиентов из существующих ресторанов.