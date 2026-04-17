ФАС заявила о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании «Озон фармацевтика», не снизившей стоимость препарата «Азатиоприн» после включения его в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет ТАСС.

По данным ведомства, «Азатиоприн» был включен в список ЖНВЛП в феврале 2026 года, после чего его цена должна регулироваться государством. В марте ФАС потребовала от производителя привести цену препарата в соответствие с методикой расчета предельных отпускных цен. Однако обновленная заявка от компании до сих пор не поступила.

В ФАС подчеркнули, что «Озон фармацевтика» — единственный производитель препарата в России. Это повышает значение ценового регулирования и создает риски нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа скорректировать цену.

Читайте также ФАС встала на сторону производителей в конфликте с федеральными сетями

Там пояснили, что предложенные цены соответствовали уровню до включения препарата в перечень ЖНВЛП и позволяли поддерживать стабильное производство без риска дефицита. Также в компании отметили, что за последние два года цена препарата не индексировалась.

До согласования условий ценообразования компания временно приостановила отгрузки препарата. В компании подчеркнули, что после договоренностей поставки будут оперативно возобновлены, чтобы избежать дефицита.

