Красный флуоресцентный цвет Flamin’ Hot Cheetos, неоново-бирюзовый цвет Mountain Dew Baja Blast и радужная палитра Skittles вскоре могут потерять свою яркость. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило, что к концу 2026 года постепенно откажется от использования синтетических красителей на основе нефти.

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«Последние 50 лет американские дети все больше живут в токсичном супе из синтетических химикатов», — заявил на пресс-конференции комиссар FDA Марти Макари.

Компании по производству продуктов питания и напитков используют добавки, чтобы придать хлопьям, чипсам, спортивным напиткам и другим продуктам яркие оттенки, привлекающие покупателей. Однако в США уже более десяти лет наблюдается растущее недовольство использованием искусственных красителей.

Изменения затронут множество гигантов пищевой промышленности, включая PepsiCo, General Mills, Mars и WK Kellogg. Представители отрасли утверждают, что заявления о вреде искусственных красителей не имеют доказательств, которые могли бы поддержать какие-либо запреты.

По словам министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, у FDA и пищевой промышленности нет официального соглашения об отказе от искусственных красителей, но есть «договоренность». Пока неясно, какие меры принуждения предпримет агентство, если компании по производству продуктов питания и напитков не выполнят требования.

«В нашем распоряжении есть ряд инструментов, — сказал Макари. — Я верю в любовь, давайте начнем по-дружески и посмотрим, сможем ли мы сделать это без каких-либо законодательных или нормативных изменений, но мы исследуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что это будет сделано очень быстро. И они хотят этого — так зачем же идти по сложному пути с Конгрессом?»

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По словам Макари, FDA предпринимает ряд действий, включая установление «национального стандарта» и сроков для перехода пищевой промышленности с пищевых красителей на основе нефти на натуральные альтернативы.

Он добавил, что FDA также исключит оставшиеся шесть синтетических красителей с рынка из поставок продуктов питания в США к концу 2025 года, а именно:

красный краситель 40;

желтый краситель 5;

желтый краситель 6;

синий краситель 1;

синий краситель 2;

зеленый краситель 2.

Управление также просит пищевые компании отказаться от использования красного красителя 3 к концу следующего года, причем сделать это поэтапно. Это более ранний срок по сравнению с объявленным периодом 2027–2028 гг.

«Для компаний, которые в настоящее время используют красный краситель на основе нефти: попробуйте арбузный или свекольный сок. Для компаний, которые в настоящее время сочетают желтый химический и красный красители на основе нефти: попробуйте морковный сок», — сказал он.

Макари добавил, что в ближайшие недели агентство планирует разрешить использование еще четырех красителей с натуральными ингредиентами, а также ускорить рассмотрение и одобрение других красителей на основе натуральных ингредиентов.

Он сослался на исследование журнала Lancet, в котором сделан вывод о том, что искусственные красители в рационе «приводят к повышенной гиперактивности».

«Буква F в FDA означает еда, — сказал он. — Сейчас нет ни одного ингредиента, который бы отвечал за эпидемию детских хронических заболеваний. И давайте будем честны, исключение пищевых красителей на основе нефти из продуктов питания — это не панацея, которая мгновенно сделает детей Америки здоровыми, но это важный шаг».

В прошлом месяце Кеннеди сообщил топ-менеджерам пищевой промышленности, что удаление искусственных красителей из пищевой системы является срочным приоритетом администрации Трампа. Среди участников встречи были генеральные директора PepsiCo North America, Kraft Heinz, General Mills, Tyson Foods, WK Kellogg, JM Smucker и Consumer Brands Association, ведущей торговой группы отрасли.

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Хотя пока неясно, как именно отказ от красителей может повлиять на бизнес компаний, это потребует серьезной работы по пересмотру рецептур. Также изменение внешнего вида продукции может повлиять на восприятие товаров потребителями. Макари отметил, что отказ от пищевых красителей на основе нефти не приведет к росту цен на продукты питания, указав на другие страны, которые предприняли аналогичные шаги.