Администрация президента США Джо Байдена объявила о запрете Red-3 (Е127) — красного красителя синтетического происхождения, который, как известно, вызывает рак у животных. По данным некоммерческой организации Environmental Working Group, в настоящее время он используется почти в 3 тыс. пищевых продуктах в США.

«FDA отменяет разрешение на использование в пищевых продуктах и ​​принимаемых внутрь лекарственных средствах FD&C Red-3 в соответствии с правилами использования красителей», — говорится в документе Министерства здравоохранения и социальных служб, опубликованном в Федеральном реестре.

Решение принято на основании петиции, поданной в ноябре 2022 года Центром науки в интересах общества (CSPI) и другими правозащитными организациями, в которой упоминается «пункт Делани». Это положение, запрещающее использование любых красителей, вызывающих рак у людей или животных.

Еще в 1990 году FDA постановило, что Red-3, химическое название которого — эритрозин, следует запретить в косметике из-за его связи с раком щитовидной железы у самцов крыс. Однако добавку продолжали использовать в продуктах питания, в основном из-за сопротивления со стороны пищевой промышленности. Производители вишен-мараскино, например, использовали Red-3, чтобы сохранить культовый красный оттенок своей продукции.

По данным поиска в государственной базе данных DailyMed, он также присутствует в тысячах конфет, закусок и фруктовых продуктов, а также лекарств.

«Производители, использующие FD&C Red-3 в пищевых продуктах и ​​принимаемых внутрь лекарственных средствах, должны будут до 15 января 2027 года или 18 января 2028 года соответственно переработать формулу своей продукции», — заявили в FDA.

Хотя агентство признало наличие связи с раком у крыс, оно заявило, что имеющиеся данные не подтверждают наличие такой связи у людей. Оно ссылалось на различия в гормональных механизмах между видами и значительно более низкие уровни воздействия на людей.

В то время как FDA было сосредоточено на канцерогенности, другие исследования также выявили потенциальные нейроповеденческие эффекты синтетических пищевых красителей у детей, в частности, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Совокупность данных, полученных в ходе исследований на людях, свидетельствует о том, что синтетические пищевые красители связаны с неблагоприятными нейроповеденческими последствиями у детей, и что дети различаются по своей чувствительности к синтетическим пищевым красителям», — говорится в отчете правительства Калифорнии за 2021 год.

Исследования на животных показали, что синтетические пищевые красители вызывают изменения в нейромедиаторных системах мозга и вызывают микроскопические изменения в структуре мозга, влияя на активность, память и обучение.

США медлили с принятием мер касательно Red-3 по сравнению с другими странами. Европейский союз запретил его использование в 1994 году. Аналогичные запреты были приняты в Японии, Китае, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Карл Тобиас, бывший юридический консультант FDA, а ныне профессор Университета Ричмонда, заявил, что трудно совместить миссию агентства по защите здоровья американцев с длительной задержкой в ​​принятии решения. По его словам, существует довольно обширное лоббирование, которое всегда было, и часть его иногда бывает эффективной. Он назвал запрет «шагом в правильном направлении».

Старейшая независимая организация в США по защите прав потребителей CSPI также приветствовала решение FDA и выразила надежду, что оно проложит путь к более широким действиям в отношении других вредных химических веществ в продуктах питания. «Они не добавляют никакой пищевой ценности, не консервируют пищу — они просто придают еде красивый вид», — рассказал Томас Галлиган, ученый из CSPI.

Некоммерческая организация призвала новую администрацию избранного президента Дональда Трампа предпринять дальнейшие шаги по защите потребителей, включая установление более строгих ограничений на содержание тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и кадмий, в продуктах питания, потребляемых детьми.

Некоторые крупнейшие мировые производители продают в странах с низким уровнем дохода менее полезные для здоровья продукты питания и напитки. В рамках глобального исследования, впервые с 2021 года, рассматривались товары марок Nestle, Pepsico и Unilever.