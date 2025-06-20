Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на ПМЭФ-2025 рассказал о планах ведомства по внедрению цифрового рубля. Пилотный проект планируется запустить уже в октябре 2025 года, а к 2027 году система должна охватить всю бюджетную сферу.

Фото: Freepik

По словам Артюхина, цифровой рубль позволит повысить прозрачность финансовых потоков не только внутри казначейской системы, но и при целевых выплатах. Ведомство также готовится к внедрению системы мониторинга расходов в рамках гособоронзаказа и запуску госэквайринга без комиссии.

Артюхин отметил, что Министерство финансов поставило задачу обеспечить равные условия для использования цифрового рубля наряду с традиционными формами расчетов. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий казначейству открыть цифровой кошелек на платформе ЦБ.

Пилотный проект по отдельным видам платежей стартует в октябре 2025 года. В 2026 году цифровой рубль начнут использовать для операций в рамках федерального бюджета, а с 1 июля 2027 года система заработает на всех уровнях бюджетной системы.

Глава казначейства подчеркнул, что основное преимущество цифрового рубля — возможность лучше отслеживать финансовые потоки, особенно при целевых выплатах.

Прочитайте также Цифровой рубль может стать новым инструментом бюджетных выплат в России

Основной риск связан с объемами операций и их влиянием на существующую инфраструктуру. Казначейство будет внимательно следить за развитием ситуации и адаптировать систему по мере необходимости.

В 2024 году казначейству удалось заработать более 1 трлн руб. за счет управления временно свободными средствами. В этом году планируется получить 1,4 трлн руб. дохода.

Средства размещаются в трех категориях инструментов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В 2025 году часть средств была перераспределена из среднесрочных в долгосрочные инструменты, что позволило увеличить доходность.

Казначейство формирует систему мониторинга расходов в рамках гособоронзаказа, которая включает контроль дебиторской задолженности, сроков заключения контрактов и осуществления платежей.

Прочитайте также Что означает переход на цифровой рубль для россиян: от опасностей до последствий

В ближайшее время планируется запуск госэквайринга, который позволит учреждениям бюджетной сферы принимать безналичные платежи без комиссии. По оценкам казначейства, это позволит сэкономить не менее 1 млрд руб.

В 2025 году казначейство впервые провело полностью электронную проверку Российского экспортного центра. По словам Артюхина, такой подход позволяет выявлять риски заранее и может быть масштабирован на другие объекты контроля при соответствующей законодательной поддержке.

Глава ведомства отметил, что цифровизация в бюджетной сфере — это естественный процесс, который уже давно реализуется через электронный бухучет, платежи и расчеты.