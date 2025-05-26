Правительственный законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс потребует значительной перестройки системы казначейских расчетов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, новая система может быть использована в том числе для выплат работникам бюджетной сферы.

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Парламентарий пояснил, что начальный этап внедрения, запланированный на октябрь 2025 года, будет включать ограниченное использование цифровой валюты. Перечень допустимых расходов будет определяться совместным решением правительства и Центрального банка.

На первом этапе планируется отработать технологию на типовых и повторяющихся операциях, таких как платежи по государственным контрактам, закупки медикаментов или перечисления средств федеральным учреждениям.

Гаврилов отметил, что для бюджетников это нововведение первоначально может пройти практически незаметно. Однако уже с января 2026 года, когда будут сняты ограничения на виды расходов, цифровой рубль потенциально может применяться и для выплат физическим лицам, включая работников бюджетной сферы.

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Депутат подчеркнул, что в текущей редакции законопроекта прямо не указано на обязательность выплат бюджетникам в цифровых рублях. Тем не менее с 2026 года такая возможность формально появится, если будет принято соответствующее решение правительства и при условии технической готовности систем.

Особое внимание, по словам Гаврилова, потребуется уделить проработке технологических и организационных вопросов. Речь идет о механизмах начисления средств, обеспечении доступа к счетам цифрового рубля, возможностях конвертации в другие формы денег и определении сфер применения без ограничений.

Парламентарий обратил внимание, что в законопроекте отсутствуют детализированные положения о порядке открытия счетов цифрового рубля и доступа к ним. Не прописаны и конкретные правила использования этих средств. Все эти вопросы, как пояснил Гаврилов, предполагается урегулировать в подзаконных актах.

Окончательный переход на цифровую модель расчетов, по мнению депутата, будет зависеть от нескольких факторов: готовности бюджетных учреждений к изменениям, наличия необходимого программного обеспечения и своевременного принятия нормативных инструкций со стороны Казначейства и Банка России.