Правительственный законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс потребует значительной перестройки системы казначейских расчетов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, новая система может быть использована в том числе для выплат работникам бюджетной сферы.
Парламентарий пояснил, что начальный этап внедрения, запланированный на октябрь 2025 года, будет включать ограниченное использование цифровой валюты. Перечень допустимых расходов будет определяться совместным решением правительства и Центрального банка.
На первом этапе планируется отработать технологию на типовых и повторяющихся операциях, таких как платежи по государственным контрактам, закупки медикаментов или перечисления средств федеральным учреждениям.
Гаврилов отметил, что для бюджетников это нововведение первоначально может пройти практически незаметно. Однако уже с января 2026 года, когда будут сняты ограничения на виды расходов, цифровой рубль потенциально может применяться и для выплат физическим лицам, включая работников бюджетной сферы.
Депутат подчеркнул, что в текущей редакции законопроекта прямо не указано на обязательность выплат бюджетникам в цифровых рублях. Тем не менее с 2026 года такая возможность формально появится, если будет принято соответствующее решение правительства и при условии технической готовности систем.
Особое внимание, по словам Гаврилова, потребуется уделить проработке технологических и организационных вопросов. Речь идет о механизмах начисления средств, обеспечении доступа к счетам цифрового рубля, возможностях конвертации в другие формы денег и определении сфер применения без ограничений.
Парламентарий обратил внимание, что в законопроекте отсутствуют детализированные положения о порядке открытия счетов цифрового рубля и доступа к ним. Не прописаны и конкретные правила использования этих средств. Все эти вопросы, как пояснил Гаврилов, предполагается урегулировать в подзаконных актах.
Окончательный переход на цифровую модель расчетов, по мнению депутата, будет зависеть от нескольких факторов: готовности бюджетных учреждений к изменениям, наличия необходимого программного обеспечения и своевременного принятия нормативных инструкций со стороны Казначейства и Банка России.