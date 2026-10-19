Российские федеральные продуктовые франшизы расширяются за счет региональных конкурентов: с начала 2026 года число магазинов местных сетей сократилось на 2,3%, до 11,9 тыс., тогда как общее количество франчайзинговых продуктовых точек за год выросло на 23%, до 20,4 тыс., следует из данных Infoline. Эксперты связывают эту динамику с низкой рентабельностью продуктового ретейла, дорогими кредитами и переходом предпринимателей к более крупным сетям.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

За январь—август число магазинов «Домашкино» уменьшилось на 10%, до 1,5 тыс., «Фасоли» под управлением Metro — на 8,2%, до 1,1 тыс., «Авокадо» группы «Сладкая жизнь» — на 1,1%, до 5,8 тыс. В то же время сеть «Около» группы X5 с начала года почти удвоилась, достигнув 8,3 тыс. точек. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рост франчайзингового рынка обеспечивают преимущественно переход независимых магазинов под крупные бренды и обновление их оформления, а не открытие новых объектов.

Предпринимателей привлекают условия «Около», в том числе возможность получать дополнительный доход от постаматов, пунктов выдачи заказов 5Post и кофейных автоматов. Региональные сети при этом продолжают открывать магазины: по словам руководителя проекта «Авокадо» Ольги Моисеевой, за девять месяцев партнеры запустили 840 точек в Центральной России и Поволжье, превысив план. В Metro сообщили, что более 12% франчайзи «Фасоли» владеют двумя и более магазинами.

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Конкуренция за партнеров усиливается на фоне ухудшения экономики продуктового франчайзинга. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов указывает на низкую рентабельность, длительную окупаемость вложений и снижение спроса на франшизы. По данным Franshiza.ru, 43% опрошенных франчайзеров по итогам 2025 года отметили снижение интереса инвесторов. Давление испытывает и весь продуктовый ретейл: чистый прирост торговых площадей 200 крупнейших FMCG-сетей за год сократился на 46,2%, до минимума с 2011 года.

Переход между продуктовыми франшизами требует сравнительно небольших вложений: ребрендинг магазина обходится дешевле смены концепции в общепите, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По словам президента Российской ассоциации франчайзинга Юрия Михайличенко, крупный бренд дает независимым магазинам готовую бизнес-модель и более выгодные закупочные условия. Для ретейлеров франчайзинг остается способом расширять присутствие без самостоятельного открытия каждой точки, а для дистрибьюторов — инструментом увеличения корпоративных продаж, считают эксперты.

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