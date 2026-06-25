Интерес к покупке франшиз в России продолжает снижаться. По данным Franshiza.ru, в первом квартале 2026 года число заявок сократилось примерно на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Схожую динамику показала и поисковая статистика. В мае 2025 года запрос «купить франшизу» вводили 21,7 тыс. раз, а в мае 2026-го — 10,9 тыс., почти вдвое реже.
Эксперты связывают снижение интереса с изменением экономической ситуации и более осторожным отношением предпринимателей к новым вложениям. Если раньше франшизу часто воспринимали как быстрый способ запустить собственное дело, то теперь ее сравнивают с недвижимостью, банковскими вкладами и инвестициями на фондовом рынке. Покупателей все меньше привлекают обещания быстрой окупаемости. Важнее для них стали устойчивость бизнес-модели и возможность заранее оценить будущий доход.
Еще одним фактором участники рынка называют налоговую реформу 2025 года. Владельцы франчайзинговых сетей сообщают о росте расходов и снижении рентабельности как у головных компаний, так и у их партнеров. Поэтому многие сети переключились с активного открытия новых точек на поддержку действующих франчайзи.
Несмотря на общее снижение интереса к франшизам, отдельные форматы продолжили быстро расширяться. Самый заметный рост показали партнерские сети пунктов выдачи заказов. За год число ПВЗ Ozon увеличилось более чем на 11,5 тыс. с учетом открытий и закрытий, а сеть WB Point прибавила свыше 7,6 тыс. объектов. В рознице одним из лидеров стала франшиза магазинов «Около», которая выросла примерно на 4,3 тыс. точек.
Рост также сохранили туристические агентства, школы цифровых навыков и киберспортивные клубы. Сеть школ программирования KIBERone за год открыла 454 точки при 12 закрытиях, а туристическая сеть Fun & Sun прибавила за тот же период 184 офиса.
По итогам 2025 года оборот российского рынка франчайзинга достиг 3,81 трлн руб., увеличившись на 2,5%. Участники отрасли отмечают, что номинальный рост во многом объясняется повышением цен. С учетом инфляции рынок практически не вырос, а основную прибавку обеспечили крупные устойчивые сети.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы быстрее остальных будут расти франшизы, которые смогут адаптироваться к новым налоговым условиям, удерживать клиентов и предлагать партнерам прозрачные условия с прогнозируемой доходностью. Для большинства игроков главным станет не быстрое расширение сети, а сохранение устойчивости бизнеса и улучшение результатов уже работающих точек.
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