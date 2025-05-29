Суд по международной торговле США вынес решение, запрещающее президенту Дональду Трампу вводить некоторые из его наиболее жестких тарифов против Китая и других стран, включая «взаимные» пошлины и сборы в отношении Канады и Мексики. Об этом пишет The New York Times.

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По данным CNN, решение суда касается 30-процентых пошлин на импорт из Китая, 25-процентных — на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентных — на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Однако оно не затрагивает тарифы, введенные на сталь, алюминий, автомобили и другие товары на основании иных законов.

Суд постановил, что Трамп вышел за рамки полномочий, предоставленных Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), который не предусматривает введение тарифов и в основном касается санкций и эмбарго.

Решение стало серьезным ударом по торговой политике Трампа, подорвав его главный рычаг давления на другие страны для заключения более выгодных для США торговых соглашений. Администрация республиканца получила десять дней на прекращение сбора тарифов и немедленно подала апелляцию.

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Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи резко раскритиковал суд, заявив, что «неизбранные судьи» не должны решать, как справляться с «чрезвычайной ситуацией» в стране.

Ранее, 23 мая, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о намерении ввести 50-процентные пошлины против стран Евросоюза, но уже 26 мая отложил их введение до 9 июля.