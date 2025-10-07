Российские владельцы собак и кошек оказались новой мишенью киберпреступников. Специалисты разработчика технологий по борьбе с цифровым мошенничеством F6, выявили схему фейковой ветеринарной аптеки, через которую злоумышленники продают дефицитные импортные препараты вроде «Бравекто», «Симпарика» и «Апоквел». Каждое мошенничество обходится жертве в 7–10 тыс. руб., а для бизнеса это сигнал: растет риск мошенничества в нишевых сегментах e‑commerce.

Unsplash

Злоумышленники создали собственный бренд «Зооаптека PRO», сайт и сеть из более чем 20 Telegram-каналов, в которых размещены фальшивые отзывы и рекламные посты. Потенциальные покупатели привлекаются обещаниями доставки из Турции, а оплата происходит через Telegram с постоянной сменой реквизитов. В результате пользователи теряют деньги еще до того, как осознают обман.

Для бизнеса это пример многоэтапной мошеннической схемы, использующей несколько каналов одновременно: веб‑сайт, соцсети, Telegram-ботов и фальшивые отзывы. «Для обмана владельцев домашних питомцев киберпреступники разработали сложную схему: они используют разные ресурсы, включая каналы с положительными отзывами фейковых клиентов», — отмечает старший аналитик F6 Александр Сапов.

Специалисты компании уже заблокировали 16 доменов, используемых аферистами, однако напоминают, что преступники могут быстро регистрировать новые сайты. Это значит, что владельцы интернет-магазинов и маркетплейсов, работающие с зоотоварами, должны усиливать системы мониторинга и защиты клиентов. По данным экспертов, рост цен на дефицитные препараты и ограниченный доступ делают сегмент особенно привлекательным для кибермошенников.

Владельцам питомцев рекомендуют заказывать лекарства только через проверенные платформы и избегать переводов незнакомцам. Для компаний это сигнал о необходимости внедрять цифровые инструменты проверки контрагентов и антифишинг‑механизмы, которые снижают риск утраты доверия клиентов и финансовых потерь.

По словам Дарьи Карловой, старшего аналитика F6, дефицит популярных товаров всегда повышает киберриски.

В данном случае урок очевиден: контроль над качеством каналов продаж, проверка партнеров и мониторинг фейковых ресурсов — это не только защита клиентов, но и способ минимизировать потери бизнеса.