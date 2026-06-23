Попытка FIFA скрыть брендинг Levi’s на стадионе в Санта-Кларе во время чемпионата мира привела к обратному эффекту. Закрытый белым полотном логотип остался узнаваемым, а фотографии конструкции превратились в вирусный сюжет в соцсетях.

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По правилам FIFA, во время турнира на аренах не должно быть заметного брендинга компаний, которые не входят в число официальных партнеров чемпионата. Поэтому Levi’s Stadium временно получил нейтральное название «Стадион залива Сан-Франциско», а логотипы бренда внутри и снаружи арены закрыли большими белыми полотнами.

Однако белое покрытие повторяло характерную форму логотипа Levi’s, поэтому скрытый знак по-прежнему легко узнавался. Фотографии быстро разошлись по соцсетям, где пользователи назвали ситуацию примером удачного маркетинга и начали превращать ее в мемы.

Levi’s быстро превратила вирусный эпизод в собственную рекламную кампанию. Компания установила изображение закрытого логотипа на аватаре в Instagram, выпустила посвященные ситуации публикации и повторила прием с белыми полотнами на магазинах в Лондоне, Париже и других городах.

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Политика «чистых стадионов» распространяется не только на названия арен и крупные рекламные конструкции. FIFA требует скрывать сторонние логотипы на оборудовании, мебели, упаковке и других заметных предметах внутри спортивных объектов. Так организация защищает эксклюзивные права официальных спонсоров, которые платят за присутствие на турнире.

Доходило до мелочей. В пресс-ложе стадиона в Санта-Кларе черной лентой закрыли названия на бутылках с соусами, а на арене в Фоксборо ленту наклеили на десятки тысяч кресел, чтобы скрыть логотип производителя.

В случае с Levi’s ограничения сработали против первоначальной цели. Узнаваемая форма логотипа сохранила присутствие бренда даже под белым полотном, а последующая кампания компании превратила формальное исчезновение названия в дополнительную рекламу.

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