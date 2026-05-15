Компания Figma Inc. представила прогноз выручки на квартал, завершающийся в июне, и он оказался выше ожиданий аналитиков. Одновременно разработчик облачной платформы для дизайна сообщил о первых результатах монетизации ИИ-функций. За доступ к ним пользователи начали платить отдельно.

По прогнозу компании, выручка за период составит около $349 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали в среднем около $330 млн. Таким образом, прогноз Figma оказался заметно выше рыночных ожиданий.

Новый прогноз указывает на то, что Figma продолжает уверенно расти, расширяя набор облачных инструментов для совместной работы над дизайном и интерфейсами. Результаты компании также показывают, что спрос на платформу остается высоким даже на фоне усиливающейся конкуренции на рынке креативного ПО.

Отдельно Figma подчеркнула успехи в монетизации ИИ-возможностей. В компании заявили, что первые результаты модели с прямой оплатой за ИИ-функции уже выглядят обнадеживающе. Figma рассматривает это направление как один из главных драйверов роста и рассчитывает превратить ИИ-инструменты из дополнительной функции в полноценный источник выручки.

