Компания Figma, базирующаяся в Сан-Франциско, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом сообщает CNBC. Основанная в 2012 году Диланом Филдом и Эваном Уоллесом, Figma известна своим сервисом для создания дизайна приложений и сайтов.

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Компания Figma не сообщила, сколько акций она планирует продать в ходе IPO. В 2024 году ее оценили в $12,5 млрд в рамках тендерного предложения.

Согласно проспекту эмиссии, в первом квартале 2025 года выручка Figma выросла на 46%, до $228,2 млн с $156,2 млн годом ранее, а чистая прибыль составила $44,9 млн против $13,5 млн. На 31 марта у компании было 450 тыс. клиентов, из которых 1 031 приносил не менее $100 тыс. годовой выручки (+47% за год). Среди клиентов — Duolingo, Netflix, Stripe и другие.

По документам, более 13 млн ежемесячно пользуются Figma и только треть из них — дизайнеры. По состоянию на 31 марта около 85% пользователей находились за пределами США, но 53% дохода поступало из-за рубежа.

Кроме того, в проспекте сказано, что в апреле Figma купила активы и команду неназванной технологической компании за $14 млн и приобрела неназванную компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения для систем управления контентом, за $35,5 млн.

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CNBC отмечает, что в апреле стартап по разработке программного обеспечения для дизайна Modyfi заявил, что присоединится к Figma. В июне компания сообщила в блоге, что приобрела Payload, стартап по разработке программного обеспечения для управления контентом, поддерживаемый Google и MongoDB.

Figma также начала инвестировать в цифровые валюты: $55 млн в биткоин-ETF Bitwise в 2024 году (на 31 марта активы стоили $69,5 млн) и $30 млн в стейблкоин USD Coin в мае 2025 года.