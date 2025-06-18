В 2025 году на российском фондовом рынке может состояться около 10 первичных размещений акций (IPO). Такой прогноз озвучил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Он отметил, что это возможно при условии устойчивого смягчения денежно-кредитной политики, снижения инфляции и относительно стабильной внешней обстановки. Кроме того, если положительная динамика сохранится, то в 2026 году количество размещений может превысить этот показатель, считает эксперт.

Сергейчук также уточнил, что на динамику рынка акций и активность в сегменте первичных размещений продолжают влиять денежно-кредитная политика, инфляционное давление и геополитическая ситуация.

Что касается участия иностранных инвесторов, то, как заявил представитель ВТБ, в текущих условиях они практически не участвуют в сделках IPO на российском рынке. Он добавил, что изменение геополитической обстановки и нормализация внешнего фона могли бы повлиять на эту ситуацию. Пока же основную роль в размещениях играют российские институциональные и розничные инвесторы.

В то же время Сергейчук отметил признаки оживления интереса со стороны зарубежных игроков в рамках частных сделок, что может быть первым сигналом к восстановлению их активности. Однако, подчеркнул он, на публичных рынках этот тренд пока не проявляется в полной мере.