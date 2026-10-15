Figma готова пожертвовать частью рентабельности ради развития искусственного интеллекта и привлечения новых пользователей. Компания увеличивает расходы на ИИ-инструменты, хотя за последний год ее валовая маржа снизилась с более чем 90% примерно до 85%. Финансовый директор Figma признал, что возвращение к прежним показателям сейчас не входит в число главных приоритетов компании.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Финансовый директор Figma Правеер Мелвани заявил, что компания готова и дальше мириться со снижением рентабельности, если это позволит ей привлечь больше пользователей и укрепить позиции на рынке ИИ-инструментов. Об этом он рассказал Reuters Global Markets Forum во время конференции Config, которая прошла в индийском Бангалоре.

По словам Мелвани, Figma не намерена любой ценой возвращаться к прежним показателям рентабельности. За последний год квартальная валовая маржа компании опустилась примерно до 85%, хотя раньше превышала 90%. Одной из причин стали растущие расходы на ИИ-инструменты, которые Figma активно внедряет в свои продукты. При этом финансовый директор признал, что пока не знает, сможет ли компания вновь достичь прежнего уровня маржинальности.

Figma уже предлагает пользователям целый набор инструментов на базе искусственного интеллекта. Среди них — ИИ-помощник для дизайнеров, а также функции, позволяющие создавать прототипы и полноценные веб-приложения по текстовому описанию. Новые возможности помогают компании наращивать выручку, однако расходы на их разработку и использование одновременно снижают валовую маржу.

Руководство Figma рассчитывает, что нынешние расходы на искусственный интеллект окупятся за счет расширения аудитории. Компания надеется привлечь новых пользователей благодаря ИИ-функциям и успешнее конкурировать с разработчиками аналогичных технологий, включая OpenAI и Anthropic. В дальнейшем рост пользовательской базы, как ожидают в Figma, позволит ей повысить цены на свои продукты и увеличить доходы.

Ранее в 2026 году Figma изменила систему оплаты ИИ-функций, привязав расходы пользователей к объему их использования. Для работы с такими инструментами предусмотрены специальные ИИ-кредиты, которые расходуются при выполнении запросов. При необходимости пользователи могут приобретать дополнительные кредиты. В компании рассчитывают, что новая модель монетизации позволит увеличить доходы от ИИ-инструментов и улучшить финансовые результаты уже в ближайшие кварталы.

Однако инвесторы все чаще задаются вопросом, когда масштабные расходы технологических компаний на искусственный интеллект начнут приносить ощутимую отдачу. Дополнительные опасения вызывает и сам ИИ, который способен изменить рынок программного обеспечения и бизнес компаний, работающих в этой отрасли. Как отмечает Reuters, тревоги инвесторов из-за расходов на новые технологии и возможных изменений на рынке ПО стали одними из причин падения акций Figma: с начала 2026 года они подешевели примерно на 43%.

«Я готов мириться со снижением маржи, если это позволит нам обслуживать значительно больший потенциальный рынок», — заявил Мелвани. Он также отметил, что интересы компании не всегда совпадают с ожиданиями инвесторов, но Figma рассчитывает найти подходящий момент для повышения цен.

На конференции Config India Figma представила и другие нововведения. Компания объявила о расширении доступа к инструменту Code Layers, который позволяет работать с кодом непосредственно в среде Figma, а также о новых возможностях для совместной работы над проектами. Кроме того, Figma сообщила о партнерствах с платформами ИИ-агентов, включая OpenCode, Meta Muse и индийскую Sarvam AI. Эти интеграции должны расширить возможности взаимодействия дизайнеров, разработчиков и ИИ-инструментов.

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