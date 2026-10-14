Google разрешила пользователям запускать через Google Play личные Android-приложения, созданные с помощью ИИ, без платного аккаунта разработчика. Однако такие программы пока доступны только их авторам: найти их в общем каталоге магазина или установить другим пользователям не получится.

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О новой возможности Google объявила 13 октября 2026 года. Воспользоваться ею могут пользователи старше 18 лет с аккаунтом Google, которые создают приложения в Google AI Studio — веб-платформе компании для работы с ИИ-моделями и генерации кода. Пока функция доступна в США и некоторых других странах.

Такой подход к разработке называют вайб-кодингом (vibe coding): человек описывает, какую программу хочет получить, а ИИ помогает превратить его идею в код. Это позволяет создавать приложения без глубоких знаний программирования — например, для учета расходов, планирования мероприятий или решения других повседневных задач.

Раньше для публикации приложения в Google Play необходимо было зарегистрировать аккаунт разработчика и заплатить $25. Теперь для личных проектов из Google AI Studio это требование отменили. Созданные приложения появятся в специальном разделе Play Store — Personal Library («Личная библиотека»), откуда пользователи смогут устанавливать их на свои устройства и запускать.

Однако появление приложения в личной библиотеке не означает полноценную публикацию в магазине. Такие программы не попадут в общедоступный каталог, поисковую выдачу или рекомендации Google Play. По умолчанию доступ к ним останется только у автора — новая возможность рассчитана на личные проекты, а не на распространение приложений среди широкой аудитории.

Вице-президент и генеральный менеджер Google Play Сэм Брайт объяснил возможный сценарий использования на примере приложения для детской спортивной команды. С его помощью 15 семей могли бы совместно учитывать расходы на форму, оплату работы судьи и даже пиццу после матчей.

В дальнейшем Google планирует разрешить делиться такими приложениями с небольшим кругом людей — например, друзьями и родственниками. Если разработка станет популярной и автор захочет открыть к ней доступ для всех пользователей Google Play, он сможет перейти к стандартной публикации в магазине. Для этого приложению придется пройти предусмотренные проверки безопасности и соответствия требованиям платформы.

Пока новая возможность ограничена приложениями, созданными в Google AI Studio. Другой ИИ-инструмент компании для разработки программ — Antigravity — в эту программу не входит.

Таким образом, Google убрала один из барьеров между созданием приложения с помощью ИИ и его запуском на Android-устройстве. Теперь пользователям не придется оформлять платный аккаунт разработчика ради программы для собственных нужд. Но если автор захочет сделать ее доступной всем, ему по-прежнему потребуется пройти стандартную процедуру публикации в Google Play.

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