Американская компания Figure AI, специализирующаяся на разработке гуманоидных роботов, представила третье поколение своей модели — Figure 03. Новинка получила обновленную конструкцию, улучшенные сенсоры и систему беспроводной зарядки. Разработка ориентирована как на домашнее использование, так и на коммерческие задачи, включая промышленность и сферу обслуживания.

Figure AI

Figure 03 оснащен обновленной системой зрения и камер, которые обеспечивают вдвое большую частоту съемки и меньшую задержку передачи данных.

Руки робота получили камеры на ладонях, мягкие сенсорные наконечники и чувствительность до 3 г, что поможет ему предельно аккуратно обращаться с хрупкими предметами.

Figure AI

Коммуникация с пользователем улучшена за счет новой звуковой системы — встроенный динамик стал в четыре раза мощнее, а микрофоны обеспечивают более точное распознавание речи.

Компания полностью переработала конструкцию Figure 03, чтобы снизить себестоимость и упростить сборку. Производство будет развернуто на заводе BotQ, где планируется выпускать до 12 тыс. роботов в год, а к 2029 году — увеличить объемы до 100 тыс. единиц.

Прочитайте также Видео: обновленный робот Илона Маска вызвал Джареда Лето на поединок

Хотя Figure 03 изначально позиционируется как домашний помощник, компания рассчитывает на его применение в коммерческих сферах — от логистики и ритейла до медицины и образования. Благодаря интеграции с фирменным искусственным интеллектом Helix, робот способен обучаться от человека и самостоятельно адаптироваться к новым задачам.

Figure AI активно конкурирует с другими разработчиками гуманоидов, включая Tesla Optimus и Agility Robotics, стремясь стать первым игроком, способным наладить массовый выпуск человекоподобных машин.

