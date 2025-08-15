Фил Найт (один из основателей бренда Nike) и его супруга Пенни объявили о беспрецедентном благотворительном взносе в размере $2 млрд Университету здоровья и науки Орегона.

Аманда Ломан/AP

Это крупнейшее единовременное пожертвование учебному заведению в истории США. Предыдущий рекорд был у Майкла Блумберга, передавшего $1,8 млрд Университету Джонса Хопкинса в 2018 году.

Институт рака Найта получит новый статус как самостоятельное подразделение в составе OHSU с собственным советом управляющих. Учреждение сможет привлекать ведущих мировых специалистов, устанавливать конкурентоспособные зарплаты и вести независимую научную политику.

Также на пост президента института вернется доктор Брайан Друкер — создатель революционного препарата от лейкемии Иматиниба. Он уволился из-за разногласий по вопросам стратегического развития и ограниченного финансирования исследований.

Благодаря большому пожертвованию каждый пациент получит персонального навигатора, который поможет организовать весь процесс лечения — от первичной диагностики до реабилитации. Ожидается, что в течение пяти лет пропускная способность центра увеличится вдвое, а средства будут перечисляться постепенно в течение десятилетия.