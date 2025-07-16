На фоне беспрецедентного роста технологического сектора 79-летний Ларри Эллисон, соучредитель и главный технический директор Oracle, достиг исторической отметки в $251 млрд личного состояния. Это достижение позволило ему впервые обойти Марка Цукерберга и занять вторую позицию в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

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Феноменальный рост благосостояния Эллисона напрямую связан с успехами Oracle в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта. Акции компании демонстрируют впечатляющую динамику: с момента выхода ChatGPT в ноябре 2022 года их стоимость увеличилась почти втрое. Особенно резкий скачок произошел в последние месяцы — рост составил 90% после заключения ряда стратегических контрактов.

Ключевым катализатором роста стало решение администрации США ослабить экспортные ограничения на поставки высокотехнологичных чипов в Китай. Новость вызвала мгновенную реакцию рынка — акции Oracle подскочили на 5,7% за один день. Для Эллисона это особенно значимо, поскольку около 80% его состояния привязано к ценным бумагам Oracle.

Компания активно укрепляет позиции на рынке облачных решений. В текущем году Oracle заключила многомиллиардные контракты, включая масштабное партнерство с OpenAI в рамках проекта Stargate. Особое внимание инвесторов привлекли амбициозные планы по строительству сети дата-центров общей мощностью в гигаватты, предназначенных для обработки ИИ-алгоритмов.

Параллельно с бизнес-успехами Эллисон объявил о пересмотре филантропической стратегии. Основной акцент теперь делается на финансировании Ellison Institute of Technology — инновационного исследовательского центра, созданного совместно с Оксфордским университетом. Институт, основанный в 2023 году, специализируется на прорывных разработках в области медицины, экологически чистой энергетики и искусственного интеллекта.

На общем фоне технологического бума значительно увеличилось состояние и других отраслевых лидеров. Основатель Nvidia Дженсен Хуан впервые вошел в десятку самых богатых людей мира, обойдя Уоррена Баффета. Примечательно, что почти все его активы, как и у Эллисона, состоят из акций возглавляемой компании.

Илон Маск пока сохраняет лидерство с состоянием $358 млрд, однако аналитики отмечают, что текущая динамика может привести к изменению расстановки сил. Особый интерес вызывает тот факт, что пять из десяти позиций в топе рейтинга миллиардеров теперь занимают представители технологического сектора, что ярко иллюстрирует смещение экономических приоритетов в современном мире.