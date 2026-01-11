Фильм «Чебурашка 2» демонстрирует значительные финансовые результаты, его кассовые сборы исчисляются миллиардами рублей. По данным кинопроката, уже на второй день после релиза 1 января картина преодолела рубеж в 1 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Freepik

К пятому дню сумма сборов достигла 3 млрд, а к восьмому дню увеличилась до 4 млрд руб. Эти показатели обеспечили проекту второе место по кассовым сборам в текущем прокате после первой части франшизы.

Согласно информации Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на одиннадцатый день проката, 11 января, количество зрителей, посмотревших «Чебурашку 2», составило 9 105 722 человека.

Кассовые сборы «Чебурашки 2» почти вдвое превышают показатели фильма «Буратино», который заработал около 2 млрд руб. По количеству зрителей картина также демонстрирует значительный отрыв: суммарная аудитория картин «Буратино» (3,7 млн человек) и «Простоквашино» (4 млн человек) остается ниже показателя лидера.

В сиквеле вернулись к своим ролям актеры из первой части, включая Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Федора Добронравова и Полину Максимову. К актерскому составу присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.

Производством фильма занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» при участии киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино. Режиссером, как и первой части, выступил Дмитрий Дьяченко.

Премьера первой части «Чебурашки» состоялась 1 января 2023 года. За две недели проката картина стала самой кассовой в истории отечественного кинематографа, собрав на территории России и стран СНГ более семи миллиардов рублей.