С начала проката 1 января 2026 года новый фильм «Буратино» уже заработал свыше 1,5 млрд руб., сообщили «Ведомости», ссылаясь на данные федеральной автоматизированной системы учета кинопоказов.

Фото: РИА Новости

Сюжет нового «Буратино» основан на знаменитой сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» и музыкальном телесериале 1975 года «Приключения Буратино». Фильм рассказывает историю мастера, который создает куклу из полена, и она оживает, превращаясь в мальчика. Несмотря на заботу своего создателя, Буратино ощущает себя особенным и отправляется в увлекательное путешествие, чтобы доказать, что он достойный сын.

В ролях снялись Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин, ранее известный по фильму «Волшебник Изумрудного города», а музыку к картине написал Алексей Рыбников — автор культового советского саундтрека.

Картина создана студиями Art Pictures и «Водород», которые ранее подарили зрителям блокбастеры «Притяжение», «Вторжение» и «Сто лет тому вперед». Уже на старте проката «Буратино» вошел в число лидеров российского кинобизнеса, став третьим фильмом 2026 года, который преодолел отметку в миллиард рублей, и 42-м «миллиардером» отечественного бокс-офиса за постсоветское время.

Ранее стало известно, что «Зверополис-2» побил рекорды Walt Disney Animation по кассовым сборам, заработав в мировом прокате $1,46 млрд.