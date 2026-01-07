С начала проката 1 января 2026 года новый фильм «Буратино» уже заработал свыше 1,5 млрд руб., сообщили «Ведомости», ссылаясь на данные федеральной автоматизированной системы учета кинопоказов.
Сюжет нового «Буратино» основан на знаменитой сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» и музыкальном телесериале 1975 года «Приключения Буратино». Фильм рассказывает историю мастера, который создает куклу из полена, и она оживает, превращаясь в мальчика. Несмотря на заботу своего создателя, Буратино ощущает себя особенным и отправляется в увлекательное путешествие, чтобы доказать, что он достойный сын.
В ролях снялись Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и другие. Режиссером выступил Игорь Волошин, ранее известный по фильму «Волшебник Изумрудного города», а музыку к картине написал Алексей Рыбников — автор культового советского саундтрека.
Картина создана студиями Art Pictures и «Водород», которые ранее подарили зрителям блокбастеры «Притяжение», «Вторжение» и «Сто лет тому вперед». Уже на старте проката «Буратино» вошел в число лидеров российского кинобизнеса, став третьим фильмом 2026 года, который преодолел отметку в миллиард рублей, и 42-м «миллиардером» отечественного бокс-офиса за постсоветское время.
Ранее стало известно, что «Зверополис-2» побил рекорды Walt Disney Animation по кассовым сборам, заработав в мировом прокате $1,46 млрд.